Ha llegado el Batman Day; mira por qué se celebra este 18 de septiembre

El Batman Day se va a celebrar este 18 de septiembre, pero no porque realmente sea esta la fecha exacta para el festejo, sino porque Warner Bros y su sello editorial organizaron decidieron que este día debía conmemorarse cada tercer sábado de septiembre.

De hecho, la primera vez que la compañía festejó esto fue en el mes de julio de 2014, cuando el personaje de DC estaba cumpliendo su 75 aniversario. Pero conforme pasó el tiempo, las celebraciones se trasladaron al mes de septiembre, hasta ahora.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, El Batman Day celebra a "El Caballero de la Noche" en diversos países de mundo, con distintos cómics y merchandising variado, así como grandes lanzamientos.

Así festejarán el Batman Day en varios países

Warner Bros y DC Comics han revelado algunas de las novedades que habrá durante los festejos del Batman Day de 2021. Ya que se organizarán algunos eventos de manera local, en función de cada país, incluso más allá de esta jornada:

En 2022 en Londres se estrenarán experiencias globales completamente nuevas inspiradas en el mundo de los Superhéroes y Supervillanos de DC, incluida una experiencia inmersiva única con temática de Batman en asociación con Department Studios, Inc. y Myriad Entertainment.

Los fans del Reino Unido también podrán registrarse para gana una comida gratis para 4 en Park Row, el nuevo restaurante inmersivo premium de DC en Londres, y el último paquete de juguetes de Batman de Smyths en Cartoon Network.

En el caso de Francia, rendirá homenaje a Batman durante todo el mes con experiencias únicas para los fans con el Batmóvil en la tienda de juguetes más grande de París, el Village Jouéclub Paris, la posibilidad de sentarse en el Batmóvil, sesiones de firmas en el Louvre y mucho más.

Habrá especiales de televisión por el Día de Batman

El Caballero Oscuro es uno de los superhéroes de DC más populares/Foto: Twitter

En HBO, HBO MAX, Cartoon Network y otros canales y plataformas habrá especiales de televisión con programación temática de Batman en Francia, Japón, Italia, Portugal y América Latina, incluyendo México.

En Italia, para celebrar Día de Batman, el Caballero Oscuro entregará personalmente los paquetes de Amazon.it a sus afortunados destinatarios. Los fans alemanes pueden ahorrar en lanzamientos de entretenimiento digital con los mejores títulos de Batman en Amazon, Apple, Google y otras tiendas de videos participantes.

En Japón, la exposición THE ART OF DC - THE DAWN OF SUPER HEROES se inaugurará en la ciudad de Fukuoka en el Batman Day. Por lo tanto, si eres un fiel seguidor del famoso hombre murciélago, seguramente querrás unirte a los festejos de este sábado y el resto del mes.

