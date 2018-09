Ha-Ash pone a temblar a los Latin Grammy

Ha Ash comentó que el álbum 30 de Febrero, es la obra del que más orgullo sienten, además gracias a la gira 100 años contigo han logrado llenos totales prácticamente en todos los lugares en donde se presentan, sin embargo fueron ignoradas una vez más y no recibieron una sola nominación de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.

“Nos sentimos orgullosas de este álbum 30 de febrero, es más, es el álbum que más orgullo nos ha dado”, comentó la Hanna en una entrevista realizada hace unos meses en Cancún, justo antes de subirse al escenario, ante un lleno total más.

El álbum ciertamente pudo ser nominado como Álbum del Año, Canción del año con ‘No Pasa Nada’, Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo, en el cual, por cierto está nominado Maluma, sin embargo no fueron tomadas en cuenta una vez más.

30 de febrero (con Abraham Mateo), Ojalá, No pasa nada, Eso no va a suceder, 100 Años (con Prince Royce, Llueve sobre mojado, Paleta, Extraños, ¿Qué me faltó?, No me importa, Corazón irrompible y Me gustas tú, son los títulos de los temas de esta nuevo álbum y que se caracterizan por el gran contenido de sus letras y la producción musical, sin embargo no tienen ni una sola nominación.

“Desde que arrancamos nuestra carrera hace 16 años, siempre soñábamos, entre otras cosas, con tener un Grammy o tan solo una nominación. Año tras año, después de estar desilusionadas, nos levantábamos con la ilusión de que con el siguiente disco sí pasaría. Hoy después de saber que otra vez no pasó, nos dimos cuenta de que no se puede tener todo y lo que sí tenemos es lo que verdaderamente nos hace felices”.

Las HaAsh subieron en un fuerte comunicado de prensa que circuló la noche del 20 de septiembre y que indignó a sus fans, a los que no son sus fans y también otros artistas que han sido despreciados por este compilado de expertos.

“Tal vez a las personas que deciden los Grammy no les guste lo que hacemos, pero nuestra música no es para ellos, sino para nuestros fans, para la gente que va a nuestros shows, que ahorra y compra un boleto para vernos, que nos esperan en los aeropuertos de cada país... Ese es el verdadero reconocimiento y por ello les queremos decir GRACIAS”.

Como cuando los @LatinGRAMMYs prefieren un "Mi cama suena y suena" a unas verdaderas artistas con grandes letras, grandes ventas y sobre todo, grandes voces. #HaAshEsMasQueUnGrammy pic.twitter.com/SFw1q39GoE — Adrian Griffin (@Adrian__Griffin) 21 de septiembre de 2018

Durante toda la mañana y el día del 21 de septiembre permaneció en los primeros lugares de tendencia el hashtag #HaAshEsMasQueUnGrammy e incluso recibieron apoyo directo en Twitter de Ana Gabriel y Lucero.

Muchas gracias, tus palabras nos hicieron sonreír. Te queremos mucho ❤️❤️ https://t.co/liuTA4mT03 — Ha*Ash (@haashoficial) 21 de septiembre de 2018

Por su parte y hasta la publicación de esta nota, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos no ha emitido una postura ante las declaraciones hechas por las estrellas de la música pop.