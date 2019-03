HBO lanzará un documental de "Game of thrones"

La temporada final de “Game of thrones” está casi a la vuelta de la esquina y con esto llegará el fin de una gran era para las series, pues el éxito de esta producción de HBO ha sido un éxito mundial por lo que incluso se abrirá un parque temático para que los fieles fanáticos de la serie puedan vivir en carne propia el ambiente de la serie, pues el parque contará con las locaciones originales de esta.

Ahora si el parque no fue suficiente, HBO acaba de anunciar una nueva producción de la serie para aprovecharla al máximo.

¿Cuál será la producción de HBO?

Tras la conclusión de la serie, se ha hablado de una serie de spin-offs de la historia, la cual aparentemente tomaría lugar muchos años antes de los sucesos que se han visto actualmente, aunque por el momento no existe fecha oficial del estreno y el elenco completo que tendría la serie.

Ahora HBO reveló que tras la finalización de la serie, lanzarán una producción especial para recordar este gran fenómeno de la televisión. Y ya todos están listos para que el final de Game Of Thrones llegue, por lo que la cadena le tiene un último regalo a sus fieles televidentes.

“Será la última guardia”.

“Game of thrones: The last watch” será el nombre de la nueva producción, la cual será un documental que se emitirá cuando la serie finalice y la cual se centrará en narrar todo el complicado proceso que se requirió para la grabación de la octava y última temporada de la serie, la cual ha sido la más ambiciosa y difícil de toda la serie y tendrá formato de documental.

El documental tendrá una duración total de 120 minutos y nos mostrará más de cerca todos los aspectos que se incluyeron para crear esta temporada final, la cual, de acuerdo a los productores “será como ver 6 películas de Game of thrones”. Y llegará a las pantallas el próximo 16 de mayo.

