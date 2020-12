HBO lanza trailer de “The Little Things” ¡Salen Denzel Washington y Jared Leto!

HBO lanzan trailer de “The Little Things” ¡Salen Denzel Washington y Jared Leto!

¿Qué sucede cuando juntas a tres actores ganadores de un Oscar para un thriller de detectives valientes? Bueno, obtienes The Little Things, la película nueva de Warner Bros., que será la primera película de 2021 que se lanzará bajo el formato híbrido de transmisión/ cine.

Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto protagonizan el proyecto del escritor/ director John Lee Hancock, y parece ser el tipo de historia oscura y retorcida que normalmente no encuentras a principios de año.

Justo un día después del lanzamiento de la primera imagen oficial de la película, Warner Bros. dio a conocer el tráiler completo de The Little Things, que llegará a HBO Max y a los cines el 29 de enero de 2021.

Junto con el trío de ganadores del Oscar en la parte superior del cartel, The Little Things también está protagonizada por Natalie Morales, Terry Kinney, Chris Bauer, Joris Jarsky, Isabel Arraiza y Michael Hyatt.

Se informó a La Verdad Noticias que, además de escribir el guión y dirigir, Hancock se desempeña como uno de los productores de la película, junto a Mark Johnson. Mike Drake y Kevin McCormick son productores ejecutivos.

La sinopsis oficial de la película The Little Things

"El alguacil adjunto del condado de Kern, Joe 'Deke' Deacon (Washington), es enviado a Los Ángeles para lo que debería haber sido una tarea rápida de recopilación de pruebas. En su lugar, se ve envuelto en la búsqueda de un asesino en serie que está aterrorizando a la ciudad".

"Hunt, el sargento del Departamento del Sheriff de Los Ángeles Jim Baxter (Malek), impresionado con los instintos policiales de Deke, solicita su ayuda extraoficialmente. Pero mientras siguen al asesino, Baxter no se da cuenta de que la investigación está desenterrando ecos del pasado de Deke, descubriendo secretos inquietantes que podrían amenazar más que su caso".

¿Qué opinas del primer tráiler de The Little Things? ¿Estás emocionado de ver la película? ¡Háznoslo saber en los comentarios! The Little Things llega a HBO Max y a los cines el 29 de enero de 2021.

