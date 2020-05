HBO: Por cuarentena puedes ver GRATIS sus mejores series durante 15 días

HBO ayuda a los afectados por la cuarentena de coronavirus al ayudarles a sobrellevar el encierro con algunas de sus mejores series, las que podrán ver totalmente gratis por 15 días.

HBO libera sus mejores series

A través de su página en línea, HBO GO, el canal permite a usuarios sin suscripción en sus plataformas de streaming o paquetes de cable con HBO, el ver series icónicas como “Los Sopranos” y “Sex and the City” de manera gratuita.

Un total de nueve series de HBO estarán disponibles gratis durante los siguientes 15 días de la cuarentena, aunque el sitio en línea especifica que todo el contenido liberado está dirigido a un público adulto y tiene escenas “subidas de tono”.

Las series liberadas por HBO durante estos 15 días siguientes de cuarentena: Los Soprano, Sex And The City, True Detective, Barry, Band Of Brothers, The Night Of, Years & Years, Ballers e Insecure.

Disfruta de las mejores series de HBO

Las series que HBO ha liberado en la cuarentena están disponibles en Estados Unidos, Latinoamérica en la aplicación móvil, Explora HBO GO, la página en línea del canal y sus plataformas de streaming y contenido on demand.

Títulos como “True Detective” protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson, “Sex & the City” con sus seis temporadas, “Band of Brothers” creada por Tom Hanks y Steven Spielberg, son algunos de los contenidos más famosos.

También destaca la miniserie “The Night Of”, basada en la serie británica de 2008, “Criminal Justice” sobre un abogado de New York, quien acepta defender a un joven paquistaní acusado de asesinar a una mujer adinerada del Upper West Side y que abarca desde la investigación hasta el juicio.

Otros de los títulos menos conocidos de HBO pero que han llamado la atención de la crítica son la serie distópica, “Years and Years” estrenada apenas en 2019.