HBO Max y DC revelan la serie Green Lantern con Guy Gardner, Sinestro y más

El Universo DC está a punto de experimentar su día más brillante con el anuncio oficial de que Green Lantern (Linterna Verde) llegará a HBO Max en una serie de 10 episodios, que se centra en la historia de los héroes más grandes que jamás hayan empuñado los anillos de la fuerza de voluntad.

El nuevo servicio de transmisión anunció oficialmente la serie DC Comics del productor superestrella Greg Berlanti y el showrunner Seth Grahame-Smith, que presentará a héroes populares como Guy Gardner, Alan Scott y Jessica Cruz en la primera temporada del programa de live-action.

No se sabe si la serie se vinculará con las futuras películas de DC Comics o si será una aventura independiente a través del cosmos.

La serie de Green Lantern traerá de vuelta a los aclamados superhéroes

La serie de Green Lantern será coescrito por Grahame-Smith y el arquitecto de Arrowverse Marc Guggenheim. Aún no hay fecha de lanzamiento, pero los fanáticos pueden esperar una serie dramática de una hora que explorará los rincones más oscuros del universo y la fuerza espacial encargada de protegerlos.

¿De qué tratará la serie Green Lantern de DC?

El resumen oficial de Warner Bros. incluye menciones de Kilowog y Sinestro, lo que indica que muchos miembros de Green Lantern Corps desempeñarán un papel importante en la serie. Compruébalo a continuación:

"De HBO Max, DC, Berlanti Productions y Warner Bros. Television llega una atrevida adaptación de la icónica franquicia de cómics, una saga que abarca décadas y galaxias. Green Lantern representará las aventuras de una multitud de Linternas, incluidos Guy Gardner, Jessica Cruz , Simon Baz y Alan Scott, el primer Green Lantern de la Tierra, quien, fiel a los cómics, es un hombre gay, y mucho más."

La serie Green Lantern constará de 10 capítulos

La serie también incluirá a los favoritos de los fanáticos como Sinestro y Kilowog, y también presentará nuevos héroes a las filas del Green Lantern Corps.

Los fanáticos pueden notar que faltan algunos nombres importantes en esta descripción, ya que la serie no parece incluir pilares de DC Comics como Hal Jordan, John Stewart o Kyle Rayner.

Otros personajes nuevos como Jo Mullein de Far Sector y Green Lantern: Tai Pham de Legacy también se omiten del resumen oficial. Por supuesto, eso no significa que estos personajes no aparecerán ni se mencionarán en la primera temporada de 10 episodios, pero parece claro que el programa se centrará en este grupo principal de personajes por ahora.

Grahame-Smith es mejor conocido por escribir las populares novelas Abraham Lincoln, Vampire Hunter y Pride and Prejudice and Zombies, así como por su trabajo en las películas The LEGO Batman Movie, Child's Play, así como IT and IT Chapter Two.

Él trabajará con los expertos establecidos Guggenheim y Berlanti para trazar un nuevo curso para los policías espaciales de DC en Warner Bros.

Green Lantern aún no tiene una fecha de lanzamiento ni ninguna información de casting a partir de ahora, pero mantente atento para conocer todas y cada una de las actualizaciones sobre la próxima serie HBO Max.