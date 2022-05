HBO Max presenta sus sorprendentes estrenos que llegarán en junio

Estrenos de HBO Max para el mes de junio

Mes a mes la plataforma de HBO Max añade a su ya extenso catálogo decenas de producciones para el disfrute de sus millones de suscriptores.

Para el periodo de junio no será la excepción, pues la plataforma de streaming ha anunciado la lista de películas, series y documentales que arrojarán este mes entrante.

En La Verdad Noticias te traemos los cinco grandes estrenos para HBO y las fechas en las cuales podrás disfrutarla en compañía de tu familia.

La plataforma ha ido en constante crecimiento de suscriptores, que, a diferencia de otros servicios de streaming, tiene en su catálogo películas como "The Batman" y proximamente añadirá a la taquillera "Spider-Man: No Way Home".

Irma Vep - 6 de junio Westworld (Temporada 4) - 26 de junio

Menudo: Forever Young (23 de junio) The Jane (documental) - 8 de junio

El padre de la novia (película) - 16 de junio

El Puente: The Bridge Brasil (reality show) - 9 de junio

Cabe resaltar que los estrenos del mes están sujetos a cambios sin previo aviso, por lo que te invitamos a estar pendiente de La Verdad Noticias.

¿Qué cuesta el HBO Max?

Si es tanto tu interés por algunas de las producciones antes anunciadas, deberás tener en cuenta los precios mensuales que la pltaforma tiene.

La suscripción de la plataforma en México, tiene un precio mensual, de $99.00 pesos para 1 dispositivo móvil a la vez y $149.00 pesos para 3 dispositivos a la vez, entre los que se encuentran las consolas de videojuegos, tabletas, smartphones y televisores

HBO Max anunció meses atrás que planean la incorporación de más contenido y que éste sea del disfrute de sus consumidores, quienes mes a mes renuevan sus planes en México y todo el mundo.

