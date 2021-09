HBO Max prepara serie de Severus Snape como precuela de Harry Potter

Harry Potter se ha convertido en una de las sagas más populares del mundo, especialmente por la historia de sus personajes, algunos de los cuales se ganaron el cariño de los fans mucho más que el protagonista, como es el caso de Severus Snape, quien podría regresar gracias a HBO Max.

Durante las últimas horas la plataforma de streaming habló sobre la posibilidad de realizar una película precuela de la saga de J.K. Rowling, la cual estaría protagonizada por Snape, donde nos contarán su historia durante sus primeros años antes de llegar a Hogwarts.

Los fans del universo de Harry Potter están más que emocionados por el nuevo proyecto, pues lo último que se vio del mundo mágico fue Animales fantásticos y dónde encontrarlos protagonizada por Eddie Redmayne y ahora uno de los personajes favoritos de todos tendrá su propia serie.

HBO Max anuncia precuela de Severus Snape

La serie se enfocaría en un joven Severus Snape

La noticia fue filtrada por el sitio We got this covered+, donde se reveló que la plataforma de streaming HBO Max está en pláticas para extender el universo cinematográfico de Harry Potter, dando paso a nuevos proyectos de los personajes de la saga, pues hubo rumores de un spin-off de Hermione Granger, personaje interpretado por Emma Watson.

Severus Snape fue introducido al principio de la obra como un villano que odiaba a Harry Potter, sin embargo con el paso de más capítulos se reveló que en realidad era uno de los personajes más buenos de todos y siempre trató de proteger a Harry, incluso en sus últimos momentos, cuando le reveló la verdad al joven mago.

¿Cuándo se estrena la serie de Severus Snape?

A pesar de que no ha sido confirmada, los fans ya esperan la serie

De acuerdo a lo que averiguamos en La Verdad Noticias, aún no se tiene fecha oficial del estreno de dicha serie, pues no ha habido confirmación oficial por parte de HBO Max o de Warner, ya que ellos son los encargados después de la salida de J.K. Rowling por la polémica de sus comentarios transfobicos.

Por otro lado lo que es seguro es que otro actor le dará vida al joven Snape, debido a que el talentoso actor Alan Rickman falleció el 14 de enero de 2016, sin embargo sigue vivo gracias a sus fans, quienes tendrán que esperar a 2022 para un nuevo capítulo mágico con la tercera entrega de animales fantásticos.

