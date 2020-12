HBO Max prepara nueva SERIE de Sex and the City ¡Sin Samantha Jones!

Sex and the City, ha mantenido en gestación su esperada tercera película, y al parecer, finalmente puede llegar a buen término, como serie (y sin un jugador clave).

Según los informes, HBO Max está cerca de un acuerdo para revivir la icónica franquicia de comedia como una serie, con las protagonistas Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon listas para repetir sus papeles característicos como Carrie, Charlotte y Miranda, respectivamente.

Sarah Jessica Parker, Kristin Davis Cynthia Nixon confirman regreso a SATC

Mientras tanto, no se espera que Kim Cattrall, quien ha sido muy pública sobre su deseo de dejar atrás la franquicia, sus coprotagonistas y su personaje de Samantha, esté involucrada en la cuasi séptima temporada.

¿Samantha Jones no volverá a Sex and the City?

Como te informamos en La Verdad Noticias, Kim Cattrall asegura que ya hizo todo lo que podía con Samantha Jones, razón por la cual no había logrado concretarse una tercera película de Sex and the City.

En una entrevista de octubre de 2017 con Piers Morgan, Cattrall imploró al equipo creativo de Sex and the City, a quien anteriormente le había reprochado el pobre historial de diversidad de la serie, que reformulara el papel de Samantha con una actriz no blanca.

“La interprete más allá de la línea de meta y algo más, y me encantó. Y otra actriz debería interpretarlo. Tal vez podrían convertirla en una Samantha Jones afroamericana o una Samantha Jones hispana".

La serie original, por supuesto, se emitió durante seis temporadas en HBO y generó dos películas. El programa obtuvo numerosos premios Emmy durante su tiempo en el aire, incluidas las victorias para las estrellas Parker y Nixon.

¿Te gustaría ver una mini- serie de Sex and the City en HBO Max?, ¿Qué te parece la posible ausencia de Samanta Jones? Dinos en los comentarios.

