HBO Max cancela “Americanah”, el proyecto de Lupita Nyong'o y Danai Gurira

La tan esperada adaptación de "Americanah" de Chimamanda Ngozi Adichie, que estaba a cargo de Lupita Nyong’o y Danai Gurira, ha sido descartada por HBO Max.

La serie de "Americanah", estaba planeaba comenzar a filmarse a principios de este año, pero la pandemia de coronavirus la retrasó como muchas producciones de Hollywood y televisión.

Chimamanda Ngozi Adichie lanzó “Americanah” en 2013

Según Variety, Lupita Nyong’o se vio obligada a abandonar el proyecto debido a conflictos de programación, lo que puede haber contribuido a la decisión final de HBO Max.

Lo que esperábamos de Americanah de las actrices

Americanah recibió un pedido de diez episodios directos a serie en HBO Max en 2019 después de años de conversaciones para realizar la adaptación.

Lupita Nyong’o y Danai Gurira estarían en el proyecto como productoras ejecutivas, con la estrella de "Black Panther" como protagonista y la ex- actriz de The Walking Dead como guionista.

Junto a Lupita Nyong’o estaban Uzo Aduba, Corey Hawkins, Tireni Oyenusi y Zackary Momoh como parte del elenco de HBO Max.

Lupita Nyong’o y Danai Gurira, un equipo de ensueño desde la obra de Broadway Eclipsed de 2016, habían planeado adaptar la novela en una película coprotagonizada por David Oyelowo.

Americanah es solo el último sueño televisivo que COVID-19 aplasta. Varios programas dirigidos por mujeres han recibido el hacha en la televisión, como High Fidelity de Hulu, On Becoming a God in Central Florida de Showtime y L.A.'s Finest de Spectrum Originals.

Netflix también tuvo que cancelar GLOW, Chilling Adventures of Sabrina, Altered Carbon, The Society y varios otros programas dirigidos por mujeres o POC.

¿Qué te parece la decisión de HBO Max de cancelar Americanah?, ¿Te hubiera gustado ver el proyecto de Lupita Nyong’o y Danai Gurira? Dinos que piensas en los comentarios.