HBO Max: Todo el contenido nuevo que llega a la plataforma en FEBRERO

En sus redes sociales y páginas oficiales, HBO Max ha confirmado las series y películas que llegarán a la plataforma en febrero así como sus fechas de estreno.

2 de febrero

Ronaldo

Miss Bala

5 de febrero

La Zona

6 de febrero

Historias De Miedo Para Contar En La Oscuridad

9 de febrero

10 de febrero

Black Art: In The Absence Of Light

13 de febrero

La Fotografía

14 de febrero

Beforeigners

15 de febrero

C.B. Strike: Lethal White T2

19 de febrero

A Dog’s Journey

20 de febrero

Dolittle

21de febrero

Hard T2

Colette

22 de febrero

La Peste T2

23 de febrero

Fake Famous

27 de febrero

The Lego Movie 2: The Second Part

28 de febrero

A Dog’s Way Home

