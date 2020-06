HBO Max: Game Of Thrones es superado por los Looney Tunes

Después de un año de su final, la serie de Game Of Thrones producida por HBO demostró perder en popularidad en la plataforma de HBO Max. Al parecer los Looney Tunes de Warner Bros son el contenido más visto por los usuarios, todo en base a las estadísticas de Parrot Analytics.

Looney Tunes es más popular que GOT

Según informó We Got This Covered, lo programas de los Looney Tunes tienen altas calificaciones en la nueva plataforma de streaming; siendo los más solicitados desde los primeros 4 días de HBO Max y los segundos más vistos en competencia con la serie The Mandalorian por Disney Plus. ¿Qué pasó con Game of Thrones?

Aunque el fandom de GOT es uno de los más grandes a nivel internacional y que esté 2020 se cumplió un año de su final. Las preferencias de los usuarios han sido evidentes y terminaron por dejar de lado a las 8 temporadas de la serie basada en los libros de George R.R. Martin. ¿Acaso será por el disgusto con su clímax?

La llegada de HBO Max

Recordando que HBO Mx hizo su debut oficial la semana pasada en los Estados Unidos. Sabemos que miles de personas tienen acceso a 10,000 horas de contenido variado en el sitio; todo pagando únicamente $15 dólares al mes. Lo emocionante es que éxitos de Cartoon Network, anime de Crunchyroll y películas de Studio Ghibli también están disponibles ahí.

A diferencia de Netflix y Disney Plus, esta nueva plataforma propiedad de Warner Media Entertainment, aún no tiene disponible la calidad 4K HDR pero sí tiene un único plan de suscripción para ver cuatro pantallas a la vez y su innovación es que tienen un enfoque social como Spotify.

¿Qué contenido tiene HBO Max?

Otros inconvenientes con HBO Max es que su marca es conocida por su temática de adultos. Pero si descubres el gigantesco catálogo de series y películas que recién estrenaron, te llevarás una gran alegría que hay para todo tipo de público. Recordando que los Looney Tunes son su serie más popular, se confirmó una nueva película junto con LeBron James titulada “Space Jam: The New Legacy”.

Finalmente otras de las licencias de contenido que se pueden ver en HBO Max, son con New Line, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, truTV, PBS, The CW, Turner Classic Movies, Adult Swim, Rooster Teeth y Sesame Workshop. Lo que incluye todo Friends con Jennifer Aniston, Sex and the City y mucho más.