HBO Max: 5 ANIMES como Inuyasha y The Promised Neverland llegan en agosto

La unión entre HBO Max y Crunchyroll, no deja de sorprender a los usuarios de ambas plataformas. Pues desde un inicio, se dio a conocer que una gran variedad de títulos de anime se sumarían al catálogo que también es propiedad de WarnerMedia Entertainment. ¡El mes de agosto no es excepción!

5 series de anime llegan a HBO Max

El lunes 20 de julio, se anunció que el servicio de streaming de HBO Max agregará un total de 5 títulos de anime y estos son: Aldnoah.Zero, Inuyasha, Mob Psycho 100, The Promised Neverland y Puella Magi Madoka Magica. Todas estas series estarán disponibles desde el 4 de agosto de 2020.

HBO Max se lanzó el 27 de mayo y la plataforma de Crunchyroll ofreció 17 títulos de anime para celebrar el lanzamiento; agregando cuatro más el pasado mes de junio. La distribuidora que se encuentra produciendo su propio contenido como Tower Of God, ofrecerá más de estas series durante cada trimestre.

HBO Max, Crunchyroll, Studio Ghibli y más

La nueva plataforma, también tiene un contrato de distribución con 21 películas de Studio Ghibli. Spirited Away, My Neighbor Totoro, Princess Mononoke, Howl's Moving Castle, Kiki's Delivery Service, Ponyo, Castle in the Sky, The Tale of the Princess Kaguya y otras películas también se sumaron al catálogo desde mayo.

¿Cuánto cuesta contratar HBO Max?

El servicio de transmisión de HBO Max cuesta US $14.99 por mes. Este ofrecerá alrededor de 10,000 horas de contenido. Incluye títulos de otras marcas de WarnerMedia, como Warner Bros., New Line, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, truTV, The CW, Turner Classic Movies y Looney Tunes.

WarnerMedia anunció una reorganización de sus divisiones en marzo de 2019, misma que reunió a muchas de sus subsidiarias y marcas, incluidas Otter Media (Ellation, Crunchyroll, Rooster Teeth, VRV), Cartoon Network, Adult Swim y Boomerang, en una sola unidad de “Global Kids & Young Adults”.