HBO MAX hará su propia serie de "Grease" ¿Spin Off y Musical?

Para HBO no hay imposibles, luego de 41 años del estreno de la película ‘Grease’ o Vaselina de 1978 están listos para dar el siguiente paso de traer el universo en que vimos a los talentosos John Travolta y Olivia Newton como los personajes principales de este clásico.

La nueva serie se llamará ‘Grease: Rydell High’, y buscará ser un spin-off musical de la película original ‘Vaselina’, esta será ambientada en la misma época que el filme del 78 siendo el final de los años 50, donde podremos volver la escuela que era reinada por los T-Birds y las Pink Ladies.

Como se asegura en la sinopsis de esta nueva entrega musical, se busca contar los horrores de la pubertad, la montaña rusa de la vida americana con sensibilidad moderna para narrar los problemas que viven los protagonistas en la secundaria.

Las canciones serán interpretadas por personajes conocidos y nuevos dando a conocer los sucesos de la historia. “Esto es una escuela secundaria y la vida en un pueblo pequeño de Estados Unidos contada en la escala de un gran musical de Rock and Roll”, comentó la jefa de contenido original de HBO Max, Sarah Aubrey.

Todo parece indicar que es un ‘Vaselina 2.0’, con la misma emoción, espíritu y energía que pudimos ver y escuchar con las canciones icónicas de la película de 1978. El público está emocionado, pues espera volver a ver a Danny y Sandy.

De lo anterior no está confirmado, pero lo que podemos saber con certeza es que los productores de HBO MAX quieren olvidar el no tan exitoso ‘Grease 2’ de 1982 donde tuvimos la actuación de la sensual ex Catwoman, Michelle Pfeiffer.

El presidente de Warner Media Entertainment, Bob Greenblatt reveló algunos detalles sobre lo que veremos en esta nueva serie spin-off. "Vamos a construir el mundo de este espectáculo que a todos les encanta, en ese estilo musical, y construir básicamente un tipo de experiencia que será un gran musical de Rock and Roll".

