H.E.R. lanza conmovedora canción 'I Can't Breathe' en honor a George Floyd

La cantante y compositora H.E.R, ganadora de un Grammy, estrenó una nueva canción que lleva un título conmovedor 'I Can't Breathe' (No puedo respirar), el debut de la nueva canción sucedió el miércoles por la noche en la serie de conciertos Living Room de iHeartRadio la cual da un poderoso mensaje en medio de los sucesos por la muerte de George Floyd.

La actuación fue filmada en un estudio de grabación en Brooklyn y la cantante H.E.R. dijo que el título se inspiró en los acontecimientos actuales y se produce tras varias semanas de protestas tras el asesinato de George Floyd causado por la policía.

"Estas letras eran fáciles de escribir porque provenían de una conversación sobre lo que está sucediendo en este momento, lo que ha estado sucediendo y el cambio que necesitamos ver", H.E.R.

Gabriella Wilson, mejor conocida como H.E.R. es una cantante activa desde 2009.

Canción H.E.R tiene una letra poderosa

Mientras daba un saludo a todas las personas en varias comunidades que promueven la justicia, la paz, la igualdad y la pasión H-E.R. dijo: “Creo que la música es poderosa cuando se trata de cambiar y cuando se trata de curación (manifestaciones por George Floyd) y es por eso que escribí esta canción, para dejar una marca en la historia. Y espero que esta canción haga eso".

El título solo le permite saber que la canción toca algo muy doloroso y revelador, pero es que la nueva canción de H.E.R. es contundente, cuando canta: "What is a gun to a man that surrenders/ What's it gonna take for someone to defend her/ If we all agree that we're equal as people/ Then why can't we see what's evil?"

En español: ¿Qué es un arma para un hombre que se rinde? ¿Qué se necesita para que alguien la defienda? Si todos estamos de acuerdo en que somos iguales como personas, entonces, ¿por qué no podemos ver lo que es malo?

Y cuando pensábamos que no podía entrar más en el corazón llega el coro con un poderoso mensaje conmovedor: "No puedo respirar, me estás quitando la vida. No puedo respirar ¿Alguien luchará por mí?".