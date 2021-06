H.E.R. deslumbra con espectacular presentación en BET Awards 2021

H.E.R. subió al escenario para otra actuación impresionante en los BET Awars 2021 el domingo por la noche donde interpretó su canción, "We Made It", y mostró su talento como cantante y músico al abrir su actuación a la batería por encima de las vigas.

Al celebrar su cumpleaños número 24 el domingo, la artista nominada impresionó a la audiencia llena de celebridades con sus habilidades en la batería y su elegante guitarra eléctrica durante la impresionante exhibición.

Con sus tonos característicos y una camiseta blanca a juego y pantalones con flecos, H.E.R. hizo que su tiempo en el escenario de los premios BET fuera memorable, similar a su homenaje a la revolución en los Oscars 2021.

H.E.R. en los BET Awards 2021

H.E.R. se luce en la Alfombra Roja de los BET Awards

H.E.R., cuyo nombre real es Gabriella Sarmiento Wilson, se postula para dos premios en el show del domingo: Mejor Artista Femenina de R & B / Pop y el Premio Dr. Bobby Jones al Mejor Gospel / Inspiración por "Hold Us Together" en honor a George Floyd.

Antes de la entrega de premios, H.E.R. habló con Kevin Frazier de ET en la alfombra roja sobre por qué "significa todo" estar en la ceremonia, que tiene lugar en su cumpleaños número 24.

"Estamos celebrando nuestra cultura. Estamos celebrando a las mujeres negras. También estamos celebrando mi cumpleaños, así que es un día muy grande", dijo, y agregó que planea "dominar el escenario, es lo que voy a hacer para mi cumpleaños".

H.E.R. se sincera sobre sus inspiraciones musicales

H.E.R. gana el premio Oscar este 2021

Debido a que los premios BET celebran la excelencia negra, H.E.R. reveló los artistas que la inspiraron. "Alicia Keys es definitivamente la No. 1. Sé que estamos honrando a Queen Latifah y ella ha sido una gran persona en la cultura y que ha inspirado a todos".

La artista que podría colaborar con BTS, también nombró a Missy Elliot, Aaliyah, Janet Jackson, Lauryn Hill como algunas de sus principales inspiraciones musicales, según los reportes obtenidos por La Verdad Noticias.

En una declaración antes de los premios BET de este año, el presentador, Taraji P. Henson dijo que sería algo "diferente a todo lo que hayamos visto antes". También elogió el objetivo de la ceremonia de destacar especialmente a las mujeres negras.

"Durante más de 20 años, los premios BET han sido una celebración de la creatividad, el arte y la excelencia de los negros [...] el espectáculo de este año será diferente a todo lo que hayamos visto antes, y me siento honrado de compartir el escenario con tantas mujeres poderosas y prolíficas en la música y el entretenimiento".

H.E.R. ganó el premio a la Mejor Artista Femenina de R & B / Pop momentos después de su actuación en los BET Awards 2021. Puedes conocer a la lista completa de todos los ganadores en nuestra cobertura completa.

