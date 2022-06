Gwyneth Paltrow y Chris Martin festejan la graduación de su hija Apple.

La hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin, Apple, se graduó oficialmente de la escuela preparatoria. La ex pareja se reunió en la ceremonia de la joven de 18 años el jueves y se tomó una dulce selfie. “Felicitaciones a todos los graduados, especialmente a @applemartin”, escribió la creadora de Goop, de 49 años, a través de Instagram Stories. “Clase de 2022”.

La actriz fue toda sonrisas en la carga de las redes sociales. El músico, de 45 años, sonrió con su brazo alrededor de Apple. La adolescente celebró recientemente otro hito importante, celebrando su cumpleaños número 18 el mes pasado. “No podría estar más orgullosa de la mujer que eres”, subtituló Paltrow un tributo de Instagram para su “niña querida” en mayo.

“Eres todo lo que podría haber soñado y mucho más”, agregó en ese momento la actriz Gwyneth Paltrow. “Orgulloso no lo cubre, mi corazón se hincha con sentimientos que no puedo expresar con palabras. Eres profundamente extraordinario en todos los sentidos”.

¿Cómo es la relación entre Gwyneth Paltrow y Chris Martin?

La Verdad Noticias informa que, Paltrow y Martin han estado criando amistosamente a su hija adolescente y a su hermano de 16 años, Moses, desde su “separación consciente” en 2014, pero los ex todavía tienen sus días “buenos y malos”.

“Algunos días no es tan bueno como parece”, le dijo la estrella de “Emma” a Drew Barrymore en una entrevista de septiembre de 2020. “Creo que conduce hacia el mismo propósito de unidad y amor y lo que es mejor para [nuestros hijos]”.

Paltrow y el cantante de "Something Just Like This" han tenido la intención de no dejar a sus hijos "traumatizados" por su divorcio, agregó en ese momento. La nativa de Los Ángeles calificó el objetivo como "más difícil de lo que parece" de lograr.

“Pero si te comprometes a tener una cena familiar, entonces lo haces”, explicó la ganadora del Globo de Oro. “Y respiras hondo y miras a la persona a los ojos y recuerdas tu pacto y sonríes y abrazas… y vuelves a comprometerte con esta nueva relación que estás tratando de fomentar”.

¿Cuánto duró el matrimonio de Paltrow y Martin?

La actriz Gwyneth Paltrow estuvo casado con el nativo de Inglaterra durante una década antes de dejarlo. Desde entonces, la estrella de "Shakespeare enamorado" se mudó con Brad Falchuk y se casó con el productor de 51 años en septiembre de 2018.

Martin, por su parte, sale con Dakota Johnson desde 2017. A la pareja le gusta ser "acogedora y privada", dijo la estrella de "Cincuenta sombras de Grey" de 32 años a Elle UK en diciembre de 2021, y explicó: "Ambos trabajamos tanto que es agradable estar en casa".

