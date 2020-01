Gwyneth Paltrow revela porque se retiró brevemente de la actuación

Gwyneth Paltrow es una de las actrices más queridas de Hollywood, aunque algunos aún le guardan rencor por haberle sido infiel a su ex- esposo, Chris Martin, vocalista de Coldplay.

Gwyneth Paltrow dejó los protagónicos en Hollywood

Años después del triste suceso, y casada nuevamente, Gwyneth Paltrow, fue la estrella principal de la edición de febrero 2020 de la revista Harper´s Bazaar.

En su entrevista con la publicación, Gwyneth Paltrow se sinceró sobre su vida amorosa, su faceta como madre y muchos más detalles de la vida privada y profesional de la ganadora del Premio Oscar a Mejor Actriz.

“Los nuevos amores y viejas chispas de Gwyneth”, es el título en portada - en la cual aparece la propia Gwyneth Paltrow -, de la sección dedicada a la actriz.

Gwyneth Paltrow “deja” la actuación

En la edición de febrero de Harper's Bazaar, reveló que su primer embarazo fue particularmente difícil al tener que equilibrarlo con su participación en la película “Proof”.

“La última película que protagonicé, estaba embarazada de mi hija [...] Y pensé `Lo tuve, ya no puedo hacer esto´. Tenía náuseas matutinas y me estaba muriendo, y tenía estos monólogos de cinco páginas. Entonces cuando la tuve (a mi hija) supe que me iba a tomar una gran parte de tiempo libre. Y nunca más he protagonizado nada”.

Sin protagónicos

Gwyneth Paltrow, quien además sufrió de depresión post- parto tras el nacimiento de su segundo hijo, Moses Martin en 2006, ha participado en docenas de películas desde que tuvo a su primera hija.

Pero la actriz cumplió su palabra de no aceptar más roles protagónicos que demandarán mucho de su tiempo y esfuerzo.

Algunas de sus cintas más notables son la película “Contagio” -aunque tuvo menos de 20 minutos en escena - y el dar vida a Pepper Potts en el Universo Cinematográfico de Marvel junto a Robert Downey Jr.

