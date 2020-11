Gwyneth Paltrow presume a "los amores de su vida" en inusual foto

Gwyneth Paltrow pasó las vacaciones con los "amores de su vida". La fundadora de Goop compartió una rara foto familiar de ella con sus hijos muy parecidos a ella, Apple y Moses el Día de Acción de Gracias.

La actriz está abrigada mientras se encuentra entre su hija de 16 años y su hijo de 14, a quien comparte con su exmarido Chris Martin.

Chris Martin y Gwyneth Paltrow comparten dos hijos

"Este 26 de noviembre pude visitar el lugar de descanso de mi padre (en su cumpleaños) con estos dos amores de mi vida. Feliz día de acción de gracias. La vida tiene altibajos increíbles. Quizás sentirlo todo al mismo tiempo es el arte", escribió la actriz.

Gwyneth Patrow adora a sus dos hijos

El mes pasado, Gwyneth Paltrow elogió la audaz perspectiva de la vida de Apple, y compartió cómo es parte de una nueva generación que espera igualdad y no tolerará menos.

"Para cuando mi hija esté en la fuerza laboral, esas chicas no lo tolerarán. Cuando veo a mi hija con sus amigos, se sienten tan empoderados", dijo la actriz durante una conferencia virtual de Adobe MAX, refiriéndose a las brechas salariales y la desigualdad de género que históricamente ha sido endémica en la sociedad estadounidense.

"Lo han hecho, y me refiero a esta palabra de la mejor manera posible, tienen un sentido de derecho que es hermoso", agregó. "No está estropeado, es como, 'No, estamos aquí por lo que los chicos también van a recibir'".

