Gwyneth Paltrow le regaló a Kim Kardashian un juguete íntimo

Ahora que Kim Kardashian está viviendo momentos difíciles al estar en proceso de divorcio de Kanye West, su amiga Gwyneth Paltrow decidió regalarle algo para que tuviera un tiempo para disfrutar de sí misma; la actriz le dió a la estrella de reality show un consolador.

Y es que para las personas que no sabían, la actriz de “Iron Man” fundó la marca Goop, una empresa de bienestar y estilo de vida para las mujeres, que tiene una sección especial para la salud sexual.

Hace unos meses, Goop creó una gran polémica por vender velas “con olor a la vagina de Gwyneth Paltrow”; pero ahora, la actriz estadounidense le ha regalado a Kim, su propia vela “con olor a los orgasmos de Kim Kardashian”.

Lo interesante de la “Kim's box of tricks” (caja de trucos de Kim) que Paltrow le mandó a la empresaria e influencer es que también tenía uno de sus consoladores vibradores (de 95 dólares), un gel lubricante, una bruma aromática para usar sobre la ropa, y la controversial vela.

Kim Kardashian lista para usar el regalo de Gwyneth Paltrow

Después de recibir el peculiar regalo de Gwyneth, Kim Kardashian de 40 años decidió agradecer a su amiga mediante sus historias de Instagram, y la estrella de Keeping Up With the Kardashians asombró a sus fans al decir que ya quiere probar el peculiar obsequio.

"Sinceramente, nunca había estado tan emocionada... por la vela", bromeó Kim en su publicación.

Por su parte, Paltrow compartió la publicación de Kardashian en sus redes sociales. Los seguidores de Kim están enterados de los problemas que ha tenido la socialité en el último año.

Desde la humillación pública que le hizo pasar Kanye cuando estaba compitiendo por la presidencia de Estados Unidos, hasta su proceso de divorcio actual.

Además, Kim también está estudiando para ser abogada y ya está en el proceso final, mientras cría a sus cuatro hijos y sigue con su faceta de empresaria.

Es posible que Gwyneth de 48 años realmente quiera ver más relajada a su amiga. ¿Comprarías la vela con el olor de Kim Kardashian? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

