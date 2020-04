Gwyneth Paltrow dona uno de sus vestidos de los Premios Oscar ¡Increíble!

Gwyneth Paltrow se ha sumado a la campaña “All -In”, una iniciativa creada por el actor Leonardo DiCaprio para ofrecer a sus fans la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable junto a uno de sus ídolos a cambio de realizar una donación.

Con esta gran motivación en mente la actriz Gwyneth Paltrow ha optado por donar uno de sus vestidos que utilizó en la gran gala de los Premios Oscar en el año 2000, para recaudar fondos que serán destinados a proporcionar comida a familias afectadas por la pandemia.

Entre las asociaciones que recibirán están Meals on Wheels, No Kid Hungry, The World Central Kitchen y America’s Food Fund. Recordemos que Dicaprio en este caso ha sorteado la oportunidad de participar en una película de Martin Scorsese junto a él y el actor Robert De Niro.

Gwyneth Paltrow dona uno de sus vestidos

La prenda elegida por Gwyneth Paltrow se trata de una creación de Calvin Klein adornada con detalles brillantes, un hermoso vestido que la actriz utilizó durante uno de los eventos más importantes de la industria cinematográfica.

Este hermoso vestido será subastado a través de la página web allinchallenge.com, y la actriz ha prometido que entregará esta prenda personalmente a la persona afortunada que haga la mejor puja, y que incluso se tomaría una taza de té con ella.

¡la actriz promete entregar la prenda personalmente!

Asimismo Gwyneth Paltrow ha señalado que esta prenda es una de las más importantes para ella, la cual tiene un gran valor sentimental. Y aunque varios usuarios aprovecharon esta oportunidad para recordar que la actriz ya había hablado sobre este vestido anteriormente diciendo que no era el adecuado para llevar a la gran gala.

Te puede interesar Gwyneth Paltrow PARANOICA por el coronavirus

La actriz defendió su postura, mencionando que esa declaración la realizó durante uno de sus peores momentos de inseguridad, recalcando que este vestido en subasta se trata de uno de sus favoritos sobre la alfombra roja.