Gwyneth Paltrow asegura que ella no quería divorciarse de Chris Martin

Gwyneth Paltrow se está volviendo sincera sobre la ruptura, admitiendo que nunca quiso finalizar una separación entre ella y el líder de Coldplay , Chris Martin.

Mientras conversaba con Anna Faris para su podcast Unqualified, Paltrow continúa compartiendo cómo nunca imaginó que los dos no estarían juntos después de tener dos hijos juntos.

"Nunca quise divorciarme", dijo Paltrow. "Nunca quise no estar casada con el padre de mis hijos, en teoría".

"Pero he aprendido más sobre mí a través de ese proceso de lo que podría haber imaginado. Y debido a que me concentré en la responsabilidad, pude encontrar al hombre más increíble y construir algo que nunca antes había tenido con Brad [Falchuk], mi esposo", reveló la actriz.

Desde su "desacoplamiento consciente" en 2014, la fundadora de Goop reveló el año pasado en un ensayo personal cómo ella y Martin no solo intentaron todo para mantener su matrimonio unido, sino en el momento en que se dio cuenta de que su relación había terminado oficialmente.

Paltrow y Martin estuvieron casados durante 13 años y comparten dos hijos juntos/Foto: Hola

"No había crecido en torno a muchos divorcios, y el divorcio del que había estado al tanto había sido amargo, áspero, interminable", escribió en el ensayo para British Vogue. "Con todo mi corazón, no quería eso".

Agrega que fue en esa época cuando el terapeuta de la pareja introdujo el concepto de "desacoplamiento consciente", que Paltrow admitió que sonaba "un poco lleno de sí mismo, dolorosamente progresivo y difícil de tragar".

Gwyneth Paltrow logró superar la separación de Chris Martin

Sin embargo, la dejó intrigada por la mentalidad y el sentimiento de ruptura. "¿Había un mundo en el que pudiéramos separarnos y no perderlo todo? ¿Podríamos ser una familia, aunque no fuéramos una pareja? Decidimos intentarlo", dijo.

Admitiendo más tarde que los dos tuvieron "días fantásticos y días terribles", todo mientras se mantienen firmes en su objetivo mientras crían a sus dos hijos, Apple, de 16 años, y Moses, de 14.

A medida que el concepto provocó el ridículo y la burla en línea por su novedad, Gwyneth Paltrow revela que ella y Martin parecieron descubrirlo por sí mismos a pesar de que les pasó factura mentalmente.

Ahora Gwyneth ya lleva más de dos años de matrimonio con el director y productor Brad Falchuk/Foto: Elle

"Es muy diferente para cada pareja, pero, para mí, significó, más que nada, ser responsable de mi propia parte en la disolución de la relación", dijo en ese momento.

"Existían aspectos de mí misma que estaba tratando de sanar a través de esta relación sobre los que no era honesta conmigo misma. Había sido ciega, cautelosa, invulnerable, intolerante. Tenía que admitir eso y ser lo suficientemente valiente para compartirlo", comentó.

Después de que su divorcio se finalizó en 2016, la pareja siguió adelante: Chris Martin ha estado saliendo con la actriz Dakota Johnson, mientras que Paltrow ha estado casada con Brad Fulchuk desde 2018.

Mientras hablaba con Faris, ella habló sobre sus "increíbles cualidades" y reveló cómo los dos fueron sus primeros amigos.

"Yo estaba como, '¿Vamos a tener una cita? ¿Está pasando esto?'", Dijo. "Tenía miedo porque es una persona que exige presencia, intimidad y comunicación de una manera que yo no sabía cómo hacer".

Ella continuó: "Me gusta pelear cerrándome... Salgo de la habitación. Y él dice, 'No', él dice, 'Por supuesto que no. Estamos sentados y estamos resolviendo esto'. Y exige que sea honesta conmigo misma de una manera que es difícil para mí pero que realmente me ayuda a crecer".

