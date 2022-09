Gwen Stefani reaparece con nuevo rostro

En La Verdad Noticias te informamos que, la cantante y compositora de origen estadounidense Gwen Stefani, reapareció hace un días en el programa Late Night with Seth Meyers, pues fue invitada para una entrevista que le realizarían tras formar parte del proyecto "The Voice US", sin embargo muchos internautas hablaron sobre su apariencia ya que lució irreconocible.

Y es que no faltó quien se expresara diciendo que era evidente el cambio que tenía pues la recordaban de otra manera, es por eso que comentarios negativos le llovieron, ya que la tachaban de rara e incluso exagerada, por la supuesta cantidad de botox que se había puesto en el rostro.

Sin embargo, la también diseñadora de modas no ha dado ninguna declaración al respecto pues no es la primera vez que se ve envuelta en una polémica de este tipo, ya que años atrás llegó a ser cuestionada sobre su apariencia, pero nunca ha afirmado los "retoques" que se ha realizado, no obstante cabe mencionar que, dicha polémica la volvió tendencia en cuestión de minutos.

¿Cómo fue la participación de Gwen Stefani en el programa "The Voice US"?

Gwen Stefani como coach de "The Voice"

La compositora Gwen Stefani, fungió como coach de uno de los proyectos de canto más importantes de México y Estados Unidos, "The Voice" (la voz), en donde cada participante demuestra el talento que tiene cantando una canción inicial, con la que buscan cautivar el oído de los famosos para formar parte de sus equipos.

Una vez dentro del proyecto, cada coach sirve de guía para eseñarles de que forma interpretar las canciones seleccionadas de acuerdo al color de la voz de cada alumno.

¿Qué pasó con Gwen Stefani?

Gwen Stefani y su esposo, Blake Shelton

Tras una vida de amor y desamor, la cantante ha logrado forjar una vida exitosa a lado de su actual esposo, el músico Blake Shelton, con quien se casó en una boda íntima, además es dueña de su propia marca de ropa y accesorios que lleva por nombre Love. Angel. Music. Baby (L.A.M.B).

No obstante y para impresión de muchos, a sus 52 años sigue marcando tendencia a donde quiera que vaya.

