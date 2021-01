Gwen Stefani ANULA su matrimonio por la iglesia con su ex Gavin Rossdale/Foto: In Touch Weekly

No es ningún secreto que la ex cantante de No Doubt convertida en la novia de Estados Unidos, Gwen Stefani, estuvo casada (y tenía hijos) con el rockero británico Gavin Rossdale de BUSH.

Tampoco es ningún secreto, Gwen se casará con su mejor amigo y compañero coach en el reality The Voice, Blake Shelton.

Sin embargo, lo que puede no ser tan conocido es el deseo de Gwen de casarse en una iglesia católica y el obstáculo que se interponía en su camino para hacerlo.

Gwen y Gavin estuvieron comprometidos entre 2002 y 2016 y tienen tres hijos juntos; Kingston, Apollo y Zuma. Después de su separación, los dos han hecho un buen trabajo al criarlos como padres divorciados, lo que a veces le da a Gavin la ansiedad admitida mientras viajaba debido a estar lejos de ellos.

Gwen y Gavin se casaron en 2002 en una romántica ceremonia religiosa, después de 7 años de noviazgo/Foto: The Mirror

Gwen Stefani y Blake Shelton se casarán en una capilla de su casa

Para Gwen, que todavía se está recuperando de su compromiso con Blake en octubre, ahora ha lanzado una comunicación oficial desde la cima con respecto a sus próximos deseos de boda.

La iglesia "finalmente otorgó" la anulación de su matrimonio anterior, dice una fuente a Us Weekly. "La decisión fue tomada por el tribunal del Vaticano", continuaron explicando. "Recibirá la notificación por escrito en las próximas semanas, pero es oficial".

La decisión es un "gran alivio" para Gwen Stefani, agregó la fuente, "porque quería casarse con su sacerdote y que el matrimonio fuera reconocido por la iglesia católica".

Blake Shelton construyó una capilla en los terrenos de su rancho de Oklahoma para que él y Gwen se casaran en el nuevo año, y ahora parece que los bloques de construcción del deseo de Gwen de mantener la religión una gran parte de su vida están en camino.

¿Crees que el matrimonio de Gwen Stefani y Blake Shelton durará por el resto de sus vidas? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

