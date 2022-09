Gustavo Adolfo Infante y la sanción que recibió tras fuerte pelea en Sale El Sol

La actitud del periodista en Sale El Sol ha indignado al público televidente.

Gustavo Adolfo Infante se convirtió en blanco de duras críticas en redes sociales tras protagonizar una fuerte pelea con Alex Kaffie, Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro en la sección ‘Pajaros en el alambre’ del programa matutino Sale El Sol. Ahora, ya se sabe cuál es la sanción que recibió el periodista por parte de los ejecutivos de Imagen Televisión.

De acuerdo a las declaraciones de Ana María Alvarado, la producción les ha prohibido que vuelva a ocurrir otro incidente de este tipo. Por otro lado, se reveló que el periodista fue obligado a pedir disculpas en De primera mano, programa vespertino donde él es el titular.

Por otro lado, el propio Gustavo Adolfo Infante confirmó en su programa de YouTube que los ejecutivos han tomado la decisión de removerlo de Sale El Sol. Sin embargo, el detalle que llama la atención es que él asegura no sentirse cómodo con Joanna Vega-Biestro, a quien pidió que corrieran del matutino de Imagen Televisión o sería él quien renunciara.

Habiéndose disculpado con la audiencia pero no con sus compañeras y con un boicot en su contra orquestado por famosos que exige su despido de la cadena televisiva, el periodista se ha convertido en una persona no grata para el público televidente, quienes lo consideran una persona prepotente, altanera y misógina.

Gustavo Adolfo Infante pide disculpas en Sale El Sol

Después de hacerlo en De Primera Mano, el periodista apareció en Sale El Sol para disculparse con Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro, quienes lamentaron que el público haya sido testigo de este bochornoso incidente y reiteraron su compromiso con la empresa para que no volviera a ocurrir.

“Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro discúlpenme por favor, porque vamos a seguir trabajando… Soy un ser humano, me enojo también y me molesto en ocasiones, pero en aras de la audiencia, del programa y de ustedes compañeras no volverá a ocurrir”, dijo Gustavo Adolfo Infante, quien se notaba visiblemente incómodo.

¿Quién es Gustavo Adolfo Infante?

Pese a su destacada labor en el periodismo, el titular de 'De Primera Mano' es considerado un personaje polémico de la farándula mexicana.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Gustavo Adolfo Infante es un presentador de televisión y periodista mexicano que últimamente ha destacado por las constantes polémicas en las que se ha visto involucrado a lo largo de casi 40 años de trayectoria y que hoy en día forma parte del elenco estelar de Imagen Televisión.

