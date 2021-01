Gustavo Adolfo Infante y Lupita Jones son tachados de TRANSFÓBICOS en Internet

Gustavo Adolfo Infante y Lupita Jones protagonizan su primer escándalo del 2021, pues en redes sociales se han convertido en blanco de críticas a causa de las recientes declaraciones que ofreció al programa ‘El minuto que cambió mi vida’ y por las cuales los cibernautas los tachan de transfóbicos.

La polémica comienza cuando Gustavo Adolfo Infante cuestiona a Lupita Jones sobre el revuelo que causó la participación de Angela Ponce en la edición 2018 del certamen de Miss Universo, esto debido a que se trataba de la primera mujer transgénero en concursar por la corona.

“Tenemos derecho al libre albedrío. Sí logran a través de estas cirugías generar un cuerpo muy parecido al de una mujer, pero es una mujer transgénero. Hay espacios para todos, es lo que pienso. No se trata de discriminar. Cada quien tiene su lugar. Las características son muy distintas” declaró la Miss Universo 1991 ante las cámaras de Imagen Televisión.

Por su parte, el periodista de espectáculos aseguró que una mujer transgénero no es una mujer, palabras que causaron ira en los cibernautas, quienes lo tacharon de ser una persona transfóbica, además de recordar los comentarios machistas y misóginos que ha realizado a lo cargo de su carrera, e incluso se pidió a la televisora que sea despedido.

Lupita Jones no aprobaba la participación de Angela Ponce en Miss Universo; dicha opinión provocó que fuera tachada de transfóbica.

La transfobia en Lupita Jones

De igual forma, los cibernautas recordaron las polémicas declaraciones que Lupita Jones realizó para demostrar su descontento de que las mujeres transgénero participen en concursos de belleza, pues aseguraba que ellas tenían mayor preferencia y visibilidad ante el público.

“Miss Universo cambió las reglas y en mi caso como directora nacional de certamen en México, hay que acatar las reglas de la empresa. A nivel personal no estoy de acuerdo, porque no me parece que sea una competencia en igualdad de circunstancias”, declaró en aquel entonces sobre la participación de Ángela Ponce en Miss Universo.

¿Qué piensas de las declaraciones de Gustavo Adolfo Infante y Lupita Jones sobre las mujeres transgénero? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

