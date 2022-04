Gustavo Adolfo Infante tiene una nueva rivalidad, ahora con Rocío Sánchez Azuara

Todo parece indicar que la relación de la conductora con Imagen Televisión no acabó en buenos términos.

Una nueva rivalidad ha surgido entre Gustavo Adolfo Infante y Rocío Sánchez Azuara, misma que amenaza con terminar en los tribunales. Todo comenzó cuando el periodista de espectáculos reveló en una reciente emisión del programa ‘De Primera Mano’ que él hizo todo lo posible para que ella tuviera una oportunidad laboral en Imagen Televisión.

“Yo te traje aquí a Imagen, porque yo hablé, porque yo te recomendé”, declaró en su programa… Mis jefes no confiaban y yo les dije: ‘Rocío ha sido una mujer que lleva mucho rating a muchas televisoras en donde esta, dénle una oportunidad’, y así fue y tú lo sabes”, declaró el presentador ante las cámaras de ‘De Primera Mano’.

Finalmente, mencionó que ella interpondrá una demanda en su contra y en contra de la televisora, pero él dejó en claro que no le teme a ninguna futura medida legal. Recordemos que TV Azteca habría ganado negociaciones y lograba que la conductora regresara a sus filas, lo cual representa un duro golpe para la cadena televisiva en cuestión de rating.

Roció Sánchez responde a polémicas declaraciones

Dichas declaraciones no pasaron desapercibidas para Rocío Sánchez Azuara, quien en entrevista con el periodista Alejandro Zuñiga, a quien le confesó que su permanencia en Imagen Televisión no fue nada sencilla, ya que ella tuvo que demostrarle a los ejecutivos que su programa sería un éxito.

“La gente no sabe que a mí me pusieron a prueba, esa es la realidad… Me pusieron a prueba tres meses, después me dijeron, otros tres meses; estuve seis meses a prueba y finalmente firmamos un contrato por un año”, declaró la conductora de 58 años, quien además dejó en claro que salió de Imagen Televisión en muy buenos terminos.

¿Cuántos años tiene Gustavo Adolfo Infante?

Hoy en día, es una de las figuras más representativas de la cadena Imagen Televisión.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Gustavo Adolfo Infante nació el 14 de abril de 1965 en la Ciudad de México, por lo que ahora tiene 56 años de edad. Hoy en día, el periodista se ha convertido en una de las figuras más controversiales de la cadena Imagen Televisión.

