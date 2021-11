Gustavo Adolfo Infante se lanza contra Lyn May por intentar visitar a Carmen Salinas

Después de que se diera a conocer la noticia sobre el estado complicado de salud de Carmen Salinas, quién se encuentra en coma debido a un derrame cerebral, una enorme cantidad de celebridades se pronunciaron al respecto para mostrar su apoyo y cariño a la actriz.

La protagonista de "María Mercedes" sigue internada en el hospital StarMedica de la colonia Roma en la Ciudad de México, lugar al que Lyn May intentó acceder el pasado jueves asegurando que Salinas es su amiga de toda la vida desde que trabajaron juntas en 1975.

Sin embargo,cómo te lo informamos puntualmente en La Verdad Noticias, en febrero de este año, Lyn y Carmen tuvieron una fuerte diferencia que se sabía, las habría distanciado, ante esto el presentador de espectáculos Gustavo Adolfo Infante se lanzó contra la vedette.

La dura crítica de Gustavo Adolfo Infante

Al acudir este pasado jueves Lyn May a la clínica en donde se encuentra Carmen Salinas y que por obvias razones no se le permitió ingresar al área de terapia intensiva, la también actriz dio una entrevista para el programa "De Primera Mano" en donde dijo que incluso los familiares no pueden visitarla y pidió a los reporteros que " la respetara y dejaran tranquilos".

Ante tal situación, Gustavo Adolfo Infante se dijo sorprendido por qué pensó que Lyn y "Carmelita" eran enemigas, además de que se cuestionó el interés por entrar a terapia intensiva.

"La rego muy gacho Lyn May, una cosa es que me caiga bien, que la conozca desde hace muchos años, pero fue muy imprudente. Llegó con tacones, con pestaña postiza, con peluca postiza y con un vestido entallado, llega y a los cinco, diez minutos sale", ademas agregó que debe ser prudente, "En ningún momento yo fui a quererme a meter a terapia intensiva, con la peluca contaminada...y luego la pestaña postiza y los dos kilos de maquillaje, hay que ser prudentes y no querer robar pantalla", finalizó.

¿Qué parentesco tiene Gustavo Adolfo Infante y Pedro Infante?

Famoso por su estilo de dar las notas de espectáculos y sobre todo por su amistad con grandes celebridades del medio en México, Gustavo Adolfo Infante es sin duda una figura en el medio pero muchos se han preguntando si el famoso cantante y actor de la epoca de oro, Pedro Infante tiene un parentesco familiar con el.

La realidad es que entre ambas figuras no hay ningún lazo, Gustavo Adolfo Infante quién por cierto fue hijo de Elvia Inés y su padre fue periodista y publicista quién por cierto perdió la vida cuándo el presentador de espectáculos tenía apenas 21 años.

