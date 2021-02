Gustavo Adolfo Infante se entromete en pleito de Pepillo Origel y Aylín Mujica

Hace unos días te dimos a conocer que Pepillo Origel y Aylín Mujica protagonizan un fuerte pleito mediático luego de que la actriz criticara al conductor por haber recibido la vacuna contra la COVID-19 en Estados Unidos. Ahora, un nuevo personaje se ha sumado a este enfrentamiento, estamos hablando del periodista Gustavo Adolfo Infante.

Durante su participación en el programa ‘Sale el sol’, Gustavo Adolfo Infante opinó sobre la pelea entre Aylín Mujica y Pepillo Origel, ahí aseguró que la vacunación de su colega pudiera haber ocurrido gracias a la corrupción que existe en aquel país, esto a pesar de que en días pasado lo defendió de las duras críticas que recibió en redes sociales.

Pepillo Origel atacó a Aylín Mujica en Instagram por criticarlo en el programa 'Suelta la sopa'.

“Yo lo dije el día uno y lo sigo sosteniendo el día de hoy, es un punto de vista… Yo creo que aquí –en el caso de Origel– hay tráfico de influencias o hay corrupción, hay algo que le permitió a Juan José llegar allá, él lo hizo”, reveló Gustavo Adolfo Infante en ‘Sale el sol’.

Asimismo, el polémico periodista aseguró que el gran error de Pepillo Origel fue burlarse de las críticas y presumir que ya había recibido la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19: “El grave error del señor Origel fue burlarse: ‘Y aquí estoy. Y me voy de shopping ja ja’”.

Gustavo Adolfo Infante ataca a Aylín Mujica

Finalmente, Gustavo Adolfo Infante aseguró que Aylín Mujica, quien fue atacada por Pepillo Origel, no debería pelear por el hecho de que el periodista haya sido vacunado, ya que ella no pertenece al departamento de migración ni del puesto de vacunas de Estados Unidos.

“Yo creo que no se vale que por una nota –se peleen–, porque ella no es ni del departamento de migración ni de vacuna –para que– se estén peleando. Yo no puedo entender eso, yo recuerdo que Aylín y Pepillo -eran amigos-, no se vale", finalizó el titular de ‘De Primera Mano’.

