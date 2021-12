Gustavo Adolfo Infante se defiende tras error en funeral de Vicente Fernández

El conductor respondió a las críticas por su error.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, recientemente Gustavo Adolfo Infante causó revuelo al confundir a Vicente Fernández con Pedro Infante durante el funeral de ‘El Charro de Huentitán’, por lo que a una semana de la polémica, el periodista rompió el silencio y habló al respecto.

Durante el programa De primera mano el conductor decidió hablar al respecto en donde reconoció que fue un terrible error pero también dejó en claro que no se encontraba bajo los efectos del alcohol ni drogado.

Recordemos que el incómodo incidente se registró durante el funeral de Vicente y desde entonces, el comunicado ha sido blanco de burlas y críticas. Pero, ¿qué provocó que el periodista cometiera el error? Esto fue lo dijo.

Gustavo Adolfo Infante defiende su error con Chente

El conductor se defendió tras error en funeral.

El periodista contó que su jornada de trabajo durante la cobertura por la muerte de Vicente Fernández inició desde temprana hora. “No me estoy justificando porque no hay manera. El domingo volamos a Guadalajara, un vuelo que salió una hora tarde. Llegamos allá, rentamos una camioneta y nos fuimos directamente al rancho Los 3 Potrillos y ahí empezó mi trabajo. Aclaro que no me vengo a quejar”, señaló.

“Estuvo pesadito pero era mi obligación decir bien las cosas”, reconoció Infante.

Asimismo, confesó que el error lo vio después del enlace y se enteró por parte de su esposa. “Yo lo vi después y me reí. La primera persona que terminando el enlace me habló fue Verónica, mi esposa. Está en todo TikTok, todo YouTube, en todas las redes sociales. Pero finalmente ni me regañaron ni me corrieron ni me castigaron”, agregó.

¿Cuándo murió Vicente Fernández?

Vicente Fernández murió el pasado 12 de diciembre en Jalisco a causa de una falla multiorgánica por Síndrome de Guillain-Barré. El cantante falleció a los 81 años de edad tras permanecer hospitalizado durante 4 meses, tras sufrir caída en una habitación de su rancho “Los tres potrillos”, a inicios de agosto. La noticia que tuvo una especial cobertura de Gustavo Adolfo Infante y medios internacionales impactó al mundo del espectáculo debido a que el cantante era uno de los máximos exponentes de la música ranchera.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!