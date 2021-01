Gustavo Adolfo Infante sale a la defensa de Pepillo Origel ¿Ya no son rivales?

Pepillo Origel ha sido blanco de fuertes críticas en redes sociales por presumir que recibió la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en Estados Unidos, y ahora ha sido Gustavo Adolfo Infante quien dió su opinión al respecto, pero lo que sorprendió es que el conductor de Imagen Televisión no dudó en defender a su colega.

Durante su sección en el programa Sale El Sol, Gustavo Adolfo Infante habló sobre los rumores que aseguran que Pepillo Origel será castigado por recibir la vacuna contra la COVID-19 en Estados Unidos, pero el también periodista reveló que su colega no había hecho nada malo y que por lo tanto no merecía ser sancionado.

“No lo creo (que le quiten la visa), él fue a ponerse una vacuna, él aplicó, se anotó y le hablaron por teléfono para que fuera. Vas y te ponen la vacuna en tu carro, ni siquiera te tienes que bajar”, opinó Gustavo Adolfo Infante al respecto del caso de Pepillo Origel.

Pepillo Origel sí recibirá la segunda vacuna

El titular del programa ‘De Primera Mano’ añadió: “Toda la gente rica de este país se va a Estados Unidos a vacunar, se van a San Antonio, se van en vuelos privados la gente de Monterrey, de León, de Aguascalientes, de la Ciudad de México, tienen la posibilidad de ir y si en México no hay vacunas y allá se las dan, qué bien”.

De igual modo, Gustavo Adolfo Infante aseguró que Pepillo Origel no había hecho ningún mal al vacunarse en Estados Unidos: “¿Dónde está el problema de Origel? ¿Le quitó la vacuna a todo Estados Unidos? Fue una vacuna, pienso que hay que darle la realidad dimensión a las cosas”.

Por otro lado, el periodista confirmó que Pepillo Origel recibirá la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 el próximo 11 de febrero: “Pepillo tiene para el 11 de febrero, o no sé cuándo, la cita para aplicarse la segunda vacuna y nadie se la ha cancelado, te lo digo porque acabo de colgar con él”.

Gustavo Adolfo Infante asegura que Pepillo Origel no hizo nada malo, y que él haría lo mismo si tuviese la oportunidad.

Finalmente, Gustavo Adolfo Infante señaló que él no desaprovecharía la oportunidad de vacunarse contra el coronavirus en otro país: “Si tuviera la posibilidad de que me vacunaran a mí, a mi familia y a todo Sale el Sol, lo haría. Ojalá le pongan su segunda dosis y no mataste a nadie Juan José”.

