Gustavo Adolfo Infante revela haber sido víctima de acoso sexual

El 2021 ha sido un año crucial para el medio del espectáculo mexicano, pues varias celebridades han tenido el coraje para denunciar que han sido víctimas de abuso y acoso sexual, pero en esta ocasión ha sido el periodista Gustavo Adolfo Infante quien decidió romper el silencio y contar la terrible experiencia que vivió hace algunos años.

Tras hablar sobre las denuncias que han realizado algunas actrices, Gustavo Adolfo Infante recordó aquella época en la que un hombre intentó sobrepasarse con él, esto mientras se desempeñaba como corresponsal en una revista cuando aún iniciaba su carrera artística.

“Una vez me pasó con un cuate español que tenía una revista, yo era el corresponsal en México”, recordó el conductor de ‘De Primera Mano’.

Una vez que llegó al hotel, el hombre le pidió al hoy conductor que subiera a su habitación, en donde lo empieza a acosar: “Llego al lobby del hotel y que subiera a su habitación. Se sale de la cama en calzones y me dice: '¿Por qué no te sientas aquí?' y le digo: 'Creo que estás muy confundido, aquí tienes tu pinche revista'. Dejé las revistas y me salí”.

Gustavo Adolfo Infante ya no ha vuelto a vivir acoso sexual dentro del medio.

Tras haber vivido ese terrible episodio, Gustavo Adolfo Infante reveló que no volvió a trabajar con él ni a tomarle las llamadas. También aseguró que afortunadamente no ha vuelto a ser víctima de acoso sexual durante los 37 años que lleva trabajando en la farándula.

“Quería chutarme esa noche; en la vida volví a tomarle la llamada, nunca más y afortunadamente ya tengo 37 años trabajando y nunca más me ha pasado eso”, finalizó el ex conductor de ‘Sale el Sol’.

