Gustavo Adolfo Infante responde a Verónica Castro, tras petición de disculpa

Gustavo Adolfo Infante ofrece "dispulpas" a Verónica Castro.

La polémica en torno a Verónica Castro y los supuestos mensajes a menores de edad se ha hecho más grande, luego de que la conductora acusará a Gustavo Adolfo Infante y Jorge Carbajal de la difusión de la noticia, es el primero quién rompe el silencio y manda una mensaje a la celebridad.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que desde hace un par de días, el nombre de Verónica Castro se ha hecho tendencia en redes sociales, esto luego de que Jorge Carbajal reveló en su canal de YouTube, que la actriz mantenía mensajes inapropiados con menores de edad.

Ante el hecho, Verónica Castro ha negado las acusaciones y se lanzó en contra de Gustavo Adolfo Infante y Jorge Carbajal, a través de sus redes sociales, donde aseguró que no estaría disponible hasta que le ofrecieran una disputa, situación que ha enfrentado el conductor de “Sale el Sol”.

Gustavo Adolfo Infante ofrece "dispulpas" a Verónica Castro

Gustavo Adolfo Infante manda un mensaje a Verónica Castro

Durante la reciente emisión del programa “Sale el Sol”, el conductor y periodista Gustavo Adolfo Infante hizo frente al polémico mensaje de Verónica Castro y para sorpresa de muchos le ofreció una disculpa.

Aunque el conductor dejó en claro que él no hizo tales acusaciones, por lo lo cuál "no tuvo que haber dado tales disculpas", incluso aseguró que él defendió a Verónica Castro, por lo que destacó que "ésta en la ventana equivocada":

"No dije absolutamente nada. Eso lo hago frente a una cámara de televisión, frente a esta cámara de redes sociales y frente a este micrófono, y esto no puede mentir. Están todas mis declaraciones en apoyo y en solidaridad con la señora. Si yo tengo que ofrecer una disculpa de algo que no hice, pues te ofrezco una disculpa de algo que no hice. No lo hice", dijo.

Te puede interesar: Reportan que Verónica Castro tiene problemas mentales tras la muerte de su madre

¿Qué fue de Verónica Castro?

¿Qué ha pasado con Verónica Castro?

Luego de ser señalada de sostener mensajes inapropiados con menores de edad a través de redes sociales, la conductora y actriz Verónica Castro rompió el silencio y aseguró que los periodistas fueron pagados para la difusión de la noticia, con la intención de dañar su carrera.

Además insinuó que detrás de los mensajes estaba Yolanda Andrade, quién asegura que tuvo un romance con Verónica Castro, a pesar de que la actriz lo ha negado.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram