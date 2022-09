Gustavo Adolfo Infante quiere reconciliarse con Mayer ¿Hablaron por teléfono?

Tras la polémica que protagonizó Gustavo Adolfo Infante en pleno programa de televisión, ha recibido duras críticas de usuarios y famosos, tal y como Sergio Mayer, quien ha arremetido en contra del periodista, pero Infante busca reconciliarse con el actor.

Y es que, todo podría quedar en el pasado, así lo hizo saber el presentador, y en La Verdad Noticias te compartimos las declaraciones de Infante, donde confesó que se comunicó con el cantante para limar asperezas que han surgido entre ellos por varios años.

Cabe mencionar que el conductor y Sergio Mayer protagonizaron una pelea en Twitter, pues luego del comportamiento del presentador, el famoso lo criticó y exigió su salida de los programas de televisión, ya que no le pareció lo que les hizo a dos conductoras de "Sale el Sol".

Gustavo Adolfo Infante invitó a Sergio Mayer a tomar un café

A través del canal de YouTube del "Burro" Van Rankin, dieron a conocer una entrevista con Infante, donde el presentador Van Rankin le sugirió que no deberían hablar mal del uno o del otro. Cabe mencionar que en su momento Mayer dijo que no tiene problemas con Infante.

Pero, Mayer dejó en claro que la única forma de llegar a un arreglo es que él se retracte de lo que Gustavo ha dicho de él, por su parte, Infante comentó que sí se retractaría si Sergio le demuestra que lo que ha dicho es una mentira.

Infante comentó que si Sergio quiere, un día se pueden ir a tomar un café, un helado para dejar atrás la polémica, pero no al aire ni con cámaras. Por su parte, el ex de Garibaldi dijo que no tiene ningún problema, por lo que ambos acordaron hablar en la semana.

Gustavo Adolfo Infante Instagram

El presentador ha sumado miles de seguidores en Instagram

El Instagram del conductor Gustavo Adolfo Infante aparece como "gainfante", aunque la última publicación que realizó en su perfil social es del 20 de agosto, pero en sus historias de Instagram ha compartido algunas fotografías. Por su parte, los usuarios comentan que desean su salida de "Sale el Sol".

