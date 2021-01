Gustavo Adolfo Infante presume que se hizo "arreglitos" ¿Para verse más joven?

Gustavo Adolfo Infante realizó una transmisión en su canal de Youtube el pasado viernes 22 de enero para confesarle a sus seguidores que se había sometido a dos cirugías estéticas, noticia que causó gran revuelo en las redes sociales, pero también recibió algunas críticas.

Durante dicha transmisión, la cual realizó desde su casa, Gustavo Adolfo Infante reveló que tenía la cara hinchada y heridas en la papada porque se había hecho unos “arreglitos” para mejorar su imagen, pero que contaría todos los detalles de sus cirugías plásticas si llegaba a los mil espectadores, meta que lamentablemente no cumplió.

Sin embargo, algunos de sus seguidores especularon que el conductor de espectáculos se habría sometido a una bichectomía y liposucción en el cuello, pues según algunos comentarios, esos son las reacciones que tiene el rostro cuando se realizan dichos procedimientos estéticos.

A pesar de ello, los fanáticos de Gustavo Adolfo Infante le desearon una pronta recuperación para que así pueda regresar a conducir el programa de ‘De Primera Mano’, el cual se transmite de lunes a viernes en punto de las 3pm por la señal de Imagen Televisión.

Seguidores de Gustavo Adolfo Infante le desaron una pronta recuperación.

Gustavo Adolfo Infante faltará a 'De Primera Mano'

De igual forma, el polémico presentador reveló que no asistirá a 'De Primera Mano', programa que conduce junto a Mónica Noguera porque aún se encuentra hinchado e inflamado por las cirugías plásticas a las que se sometió, pero que su ausencia solo será por un par de días.

Gustavo Adolfo Infante reveló que a causa de sus cirugía tendrá que ausentarse del programa 'De Primera Mano' por un par de días.

“Lo que pasa es que me operé el viernes. Me hicieron dos intervenciones quirúrgicas el viernes y por eso no fui a trabajar hoy en la mañana porque estoy inflamado, pero obviamente yo creo que en la tarde no iré, sino hasta mañana me voy a estar presentando”, reveló Gustavo Adolfo Infante en su transmisión de Youtube.

