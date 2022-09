Gustavo Adolfo Infante ofende a Juanpa Zurita en plena entrevista

Gustavo Adolfo Infante no da una últimamente, pues a unos días de protagonizar un bochornoso incidente con sus compañeras de Sale el Sol, hoy está siendo noticia por ofender a Juanpa Zurita en plena entrevista.

Y es que Juanpa Zurita es uno de los creadores de contenido mexicanos más importantes del país, pues aunque su éxito comenzó en internet ha sabido dar el salto al mundo del espectáculo.

Fue en 2019 cuando el actor llegó a Televisa, lo que causó mucha controversia, pues muchos aseguraban que no tenía talento para estar en la televisora de San Ángel, sin embargo Juanpa supo ganarse el cariño del público.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, Juanpa Zurita estará en la nueva temporada de ¿Quién es la máscara?, donde busca descubrir qué famosos estarán detrás de los personajes del reality.

Gustavo Adolfo Infante ofende a Juanpa Zurita

Juanpa Zurita tuvo una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa El Minuto Que Cambió Mi Destino, en el que contestó diversas preguntas acerca de su carrera.

Sin embargo Gustavo Adolfo hizo una pregunta que parece que no le gustó a Juanpa Zurita, lo que provocó una ácida respuesta del influencer.

“Te he visto ahí (¿Quién Es La Máscara?) participando y demás, ¿no te sientes utilizado por las televisoras?, que digan ‘Este cuate tiene 30 millones de seguidores, ¿saben lo que nos va a dar de rating este cuate?, aunque haga bueno o mal contenido nos va a dar un ching* de gente que nos va a ver’”, preguntó el periodista de noticias de espectáculos.

Por lo que a Juanpa Zurita no le quedó de otra que responder visiblemente incómodo: “¿Tú me estás utilizando hoy?”.

Gustavo contestó sin pensarlo que sí “un poco”, pero segundo después intentó reparar sus palabras.

“No, el motivo de esta invitación es porque tenemos un compromiso que me tiene muy orgulloso, pero por supuesto que me interesan tus 30 millones de seguidores, digo porque hay que ser sinceros ¿no?”, dijo el comunicador

Tras la declaración de Infante, Juanpa aseguró que se encuentra contento trabajando para Televisa, pues la relación es de beneficio mutuo, lo que ha permitido involucrarse en un formato diferente a lo que normalmente hace para su público, por lo que está más que satisfecho con su trabajo y no siente que se estén aprovechando de su fama.

Te puede interesar: Juanpa Zurita tendrá documental de la reconstrucción de casas en Prime Video

Gustavo Adolfo Infante se disculpa con Juanpa Zurita

Juanpa Zurita estrenará un documental el próximo 17 de septiembre en Amazon Prime

Otra de las cosas que hizo el presentador de noticias del espectáculo, fue disculparse con el influencer.

Tras el sismo de 2017 Junapa Zurita quiso ayudar a las personas que resultaron afectadas por el sismo, lo que provocó una severa crítica por parte del comunicador, por lo que Juanpa recordó el incidente.

“Ya hace un año y medio terminamos la misión y ahora que viste tú el documental, porque ya lo viste, que se estrena el 17 de septiembre y se llama 3:14 el reto de ayudar por Prime Video, pero tú que ya lo viste y recordaras ese momento cuando estabas haciendo la crítica al proyecto, ahora que ya viste qué pasó por dentro”, dijo.

A lo que Gustavo contestó “Sí me dio un poco de penita, la neta, cuando me vi. O sea, ustedes lo van a ver, ojalá lo vean, hay una parte donde te topas con pared y ya o hay pa’ adelante, ya no hay manera de seguir el proyecto y cómo lo resuelve, pero bueno no se los quiero, como dicen los chavos, spoilear”

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram