¿Gustavo Adolfo Infante mintió? Abogado asegura que no le ganó a Gaby Spanic

Ha pasado más de un año desde que Gaby Spanic inició un pleito legal en contra de Gustavo Adolfo Infante, esto debido a que el periodista presentó una nota en televisión donde se decía supuestamente que la actriz había hablado mal de la cantante Lucero.

Gaby Spanic dio a conocer que interpuso una demanda en contra de Gustavo Adolfo Infante por supuesto daño moral, sin embargo, el pasado 7 de agosto se reveló que la actriz perdió el caso contra el periodista, pues las autoridades no encontraron suficientes pruebas, por lo que se determinó que no existió ningún agravio contra la también cantante.

Gustavo Adolfo Infante reveló que había ganado la disputa legal que sostenía en contra de Gaby Spanic.

Ahora, Juan Marcos Gutierrez, abogado y apoderado legal de la actriz, ofreció una rueda de prensa virtual para hablar acerca del caso; en ella aseguró que Gustavo Adolfo infante todavía no ha ganado la demanda y que su cliente no tendría que pagarle alguna cantidad de dinero.

“Ambas aseveraciones son falsas, no son ciertas y están lejos de serlo; en este momento las instancias que habría ganado y que favorecieron al señor Infante se encuentran impugnadas a través de un juicio de amparo directo por conducto del suscripto como apoderado legal de Gabriela Spanic”, dijo el abogado.

Gaby Spanic todavía no pierde la demanda

Abogado de Gaby Spanic asegura que la actriz todavía no ha perdido la demanda.

El abogado explicó que el litigio que inició Gaby Spanic por lesiones en su honor y vida privada tiene un amparo radicado en los tribunales y, por ende, no puede haber terminado, además de que ni ella ni el conductor de 'De Primera Mano' pueden declararse ganadores.

Además, aseguró que la protagonista de 'La Usurpadora' tiene derecho a una vida privada, esto a pesar de ser figura pública: “Gaby Spanic tiene derecho a una vida privada y a que se respete su espacio de intimidad y además de intercambio de dichos que inició Infante en su contra”.

Juan Marcos Gutierrez finalizó diciendo que la demanda se definirá cuando no quede espacio para instancias: “El asunto no ha sido concluido, para que se concluya debería de resolverse el amparo y resolverse de una manera que no deje espacio a mayores instancias, y no será hasta entonces cuando cualquiera de las dos partes se declare ganadora”.

