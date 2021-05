Pati Chapoy causó polémica al compartir un mensaje en su cuenta de Twitter donde revelaba que Ventaneando, el programa que ella lidera desde hace 25 años, le brindará su apoyo al cantante Enrique Guzmán para que este pueda limpiar su imagen. Su colega, Gustavo Adolfo Infante no dudó en dar su opinión al respecto.

El periodista y conductor del programa ‘De Primera Mano’ de Imagen Televisión habló sobre el tema a través de su canal de YouTube, ahí aseguró que no era correcto decir que le crees a una persona que ha sido acusada de abuso sexual. Incluso, no dudó en imitar la vez que Pati Chapoy lloró al entrevistar a Enrique Guzmán.

“Enrique yo te creo, yo te creo Enrique, la maldita de tu nieta, yo te creo”, dijo Gustavo Adolfo Infante en tono burlesco.

Asimismo, el periodista condenó que se haya creado una campaña para desprestigiar a Frida Sofía: “¿Cómo, a un presunto abusador, a un presunto pedófilo, a nivel nacional, te pones a chillar y a decirle que le crees? Y aparte armas toda una campaña junto a este señor para distraer la atención y te vas totalmente del lado de él atacando a la nieta”.

Finalmente, atacó a la titular del programa Ventaneando asegurando que el trabajo que ella hace dentro del mundo del periodismo da mucho que desear: “Me parece de quinta el periodismo que hace, pero eso es ya de cada quién”.

Ventaneando sale en defensa de Enrique Guzmán

La titular de Ventaneando aseguró que ayudará a Enrique Guzmán a limpiar su imagen.

Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Pati Chapoy había publicado un mensaje en Twitter donde anunciaba que el programa vespertino de TV Azteca le brindaría apoyo a Enrique Guzmán para que él pudiera demostrar que no había tocado a su nieta Frida Sofía cuando ella tenía 5 años de edad.

“A partir de hoy en @VentaneandoUno @enriqueguzman emprende una feroz batalla para limpiar su nombre CAIGA quien CAIGA”, escribió la conductora, quien no tardó en recibir los ataques de los cibernautas, pues ellos no aprueban que se desestime la denuncia de Frida Sofía.

Pati Chapoy vs Gustavo Adolfo Infante

La rivalidad entre ambos periodistas surgió hace varios años.

Muy pocos saben pero la rivalidad entre Pati Chapoy y Gustavo Adolfo Infante inició cuando el periodista y estrella de Imagen Televisión trabajó con ella en un periodo comprendido de 1985 y 1991. De acuerdo a las declaraciones que ofreció para el canal de YouTube de la periodista Mara Patricia Castañeda, ella siempre habló mal de él.

“Pati no perdía la oportunidad de madrearme cada que podía y yo en aquel entonces hacía radio. No me acuerdo que decía, pero eran unas madrizas en televisión todos los días”, declaró Gustavo Adolfo Infante, para luego añadir que ambos no pueden verse ni en pintura.

¿Crees que Pati Chapoy hizo mal al mostrar su apoyo a Enrique Guzmán? SI 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> NO 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''">

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Fotografías: Redes Sociales