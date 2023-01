Gustavo Adolfo Infante llama "marrana" a famosa cantante por clan Andrade

Los seguidores del periodista mexicano, Gustavo Adolfo Infante, le hicieron recordar cuando despotricó contra Gloria Trevi.

Ante esto, el también conductor aseguro que eso ya quedó en el pasado ya que, como lo demostró al defenderla de su demanda, ahora la apoya.

En La Verdad Noticias te compartimos todo sobre este fuerte momento y la reacción del periodista al recordarlo.

No es secreto para nadie que Gustavo Adolfo Infante no era el mejor amigo de Gloria Trevi, hace ya varios años.

Tanto que en una ocasión, durante una entrevista, él también llamado “el periodista de las exclusivas” llamó de forma despectiva a la Trevi al hablar sobre cómo ella reclutaba a jóvenes para unirse al clan Trevi-Andrade.

“Me gusta su disco pero yo no la iría a ver. O sea porque a mí no se me olvida que ella era la que juntaba a las niñas y se las llevaba a Sergio Andrade”, dijo hace algunos años.