Gustavo Adolfo Infante le pide a Gaby Spanic que le pague pronto

Hace más de un año Gaby Spanic interpuso una demanda en contra de Gustavo Adolfo Infante por supuesto daño moral y difamación; finalmente, el abogado del periodista, Antonio Beceiro, confirmó que la resolución final del juicio resultó a su favor, por lo que la actriz deberá cubrir los gastos de los juicios, mismos que se calculan en 400 mil pesos.

Y ahora, Gustavo Adolfo Infante reveló que es lo que hará con dicha cantidad, esto a través de un video que subió a su canal de YouTube, en él hizo un recuento de su demanda con Gabriela Spanic, la cual comenzó en el 2019; tras comentar que la actriz tendrá que pagarle alrededor de 400 mil pesos, mencionó el lugar a donde ira a parar ese dinero.

“Qué bueno que estás tan contenta, feliz y con trabajo porque los 400 mil pesos que me debes los quiero, no los quiero para mí, no los voy a utilizar yo”, mencionó el periodista de espectáculos.

Gustavo Adolfo Infante gana la demanda que le impusó Gaby Spanic en el pasado.

Gustavo Adolfo Infante donará a niños con cáncer

Gustavo Adolfo Infante contó que no había considerado que la famosa actriz le tendría que pagar 400 mil pesos, por lo que donará dicha cantidad para los niños con cáncer.

“Esos 400 mil pesos, cómo ni por la cabeza me pasaba que los iba a tener, los voy a donar a una institución de niños con cáncer”, reveló el titular del programa ‘De Primera Mano’.

Tras perder demanda, Gaby Spanic deberá pagar 400 mil pesos a Gustavo Adolfo Infante.

Debido a que hay muchos niños con cáncer que necesitan pagar sus tratamientos y no cuentan con los recursos, Gustavo Adolfo Infante le pidió a Gaby Spanic que le pague lo más pronto posible.

“Entonces toda la gente y yo si te solicitamos que me pagaras lo antes posible, ustedes saben que de repente no ha habido apoyo para niños con cáncer”, añadió el periodista.

Gustavo Adolfo Infante reiteró que, aunque es una cantidad de dinero que sí le hace falta, prefiere donarlo a una buena causa: “Quiero dar esos 400 mil pesos que le ganamos y que tres magistrados dicen que me tiene que pagar gastos y costos. Claro que me hacen falta, pero como era un dinero que yo no contaba, yo no lo quiero tener, quiero donarlo”.

Finalmente, el periodista agregó que en cuanto Gaby Spanic le entregue el dinero, hará la donación y todo lo documentará: “Los voy a invitar a que de manera certificada demos esos 400 mil pesos a una institución de niños con cáncer”.

Fotografías: Instagram