Gustavo Adolfo Infante le contesta a César Bono: "Da gracias a Dios que estás vivo"

Gustavo Adolfo Infante sigue en el ojo dle huracán debido a que en las últimas semanas todo gira en torno a él, pues después de pelearse con sus compañeras Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado, ha sido señalado por diversos artistas de ser una persona no grata.

A raíz de la pelea se ha dado a conocer bastante información sobre el presentador de noticias del espectáculo, pues Michelle Rubalcava declaró que le hizo la vida de cuadritos, entre toda este cúmulo de información César Bono salió a insultarlo también.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, César Bono explotó conta Gustavo Adolfo Infante y lo insultó, llamándolo desagradecido e idiota.

Gustavo Adolfo Infante le responde a César Bono

En sus declaraciones para distintos medios de comunicación César Bono dijo que Gustavo Adolfo le debía una disculpa a Pati Chapoy, pues fue ella quien le dio su primera oportunidad y sin embargo él ha hablado muy mal de ella.

“Se tiene que hincar de rodillas cada vez que habla de Gustavo Adolfo nunca estaría en la televisión si no hubiera sido por la señora Pati Chapoy, que hable mal de ella habla de lo asqueroso que es… Hay un dicho muy viejo que dice: ‘ser malagradecido es ser malnacido’ y yo sí creo en ese dicho”, dijo el actor a la prensa.

Ante estos comentarios Gustavo Adolfo Infante aprovechó su programa en Youtube donde dedicó un espacio para responderle al actor de Vecinos.

“Quiero tomar un minuto de este programa para decir que estoy verdaderamente extrañado con unas declaraciones de César Bono. Lo conozco desde hace muchos años, lo conozco desde que empecé y había habido una relación cordial, pero el día de ayer se aventó en mi contra totalmente”, expresó el comunicador.

Tras esto , afirmó que César Bono está mal de la cabeza y le pidió que le agradezca a Dios que sigue vivo a pesar de todos los problemas de salud que ha pasado recientemente.

“César, dale gracias a Dios que estás vivo, después de todos los problemas de salud y después de todas las cosas que has hecho en contra de tu salud, dale las gracias a Dios de que estás vivo. Y alguien que te ha ofrecido la amistad como lo hice yo, no se vale, y después yo creo que ya está mal de la cabeza”, dijo.

Además señaló que la anécdota que contó Bono sobre que pidió una botella de Whisky y le dejó la cuenta a César es mentira.

En mi vida he tomado una botella de whisky con él. Con todo respeto, yo creo que el señor que debe estar tomando alguna sustancia que le está haciendo daño al cerebro, porque dice que mi esposa y yo nos sentamos con él, no se puede ir mintiendo porque en tu vida has sacado dinero de tu cartera para pagarme algo".

Además indicó que los comentarios que hizo sobre sus hijos lo hizo con la intención de ayudarlo pues no consideraba justo que Bono siguiera trabajando para apoyar a sus hijos.

Te puede interesar: César Bono asegura que mantendrá a sus hijos de 27 y 31 años, hasta su último día

Gustavo Adolfo Infante edad

Gustavo Adolfo Infante respondió a las acusaciones de César Bono

Gustavo Adolfo Infante ha tenido una larga trayectora como presentador de noticias del espectáculo, inició su carrera en 1985 en El mundo del espectáculo junto a Pati Chapoy, por lo que hace más de 30 años que se encuentra en la televisión.

Su primera oportunida la tuvo a los 20 años de edad, sin embargo ahora a sus 57 años el comunicador ha sabido hacerse un espacio en la Televisión motivo por el que ha logrado tener su propio programa..

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram