Gustavo Adolfo Infante filtra indignantes audios de Sergio Mayer

Gustavo Adolfo Infante está en el ojo del huracán después de su comportamiento el día de ayer en la transmisión del programa “Sale el Sol” en el que se enfadó con sus compañeras de conducción Joana y Ana María Alvarado.

Les recriminó que siempre intentan desestimar sus notas, señaló que no hacen su trabajo como reporteras, ya que solo él lleva exclusivas y finalmente hasta indicó que pediría el despido de sus compañeras. Sin embargo, en el transcurso de la tarde, se disculpó con su público y en la mañana de hoy, viernes 9 de septiembre, lo hizo personalmente a sus compañeras en dicho programa.

Sin embargo, a raíz de la acalorada discusión, muchos de los televidentes, cibernautas y famosos están exigiendo su salida del programa, entre ellos Sergio Mayer que también lo llamó misógino, poco profesional y prepotente, por lo que ambos protagonizaron, otra pelea, pero ahora a través de Twitter, dónde Gustavo Adolfo como respuesta a su comunicado aseguró que en su programa revelaría todos sus escándalos y así lo hizo.

Gustavo Adolfo Infante publica audios de Sergio Mayer

Adolfo fue contundente y antes de presentarlos dijo: "Sergio Mayer envió un comunicado, dirigido al patrón de esta empresa, Olegario Vázquez, Aldir donde decía que le exigía, no le pedía, le exigía que me corrieran a mí de la televisión, no sé quién sea para exigir él, ¿no? Porque soy un prepotente, un misógino, ejerzo violencia laboral y además en horario familiar, pero mira Mayer, hablemos de misóginos y de machistas, ¿recuerdan cuando Sergio Mayer siendo diputado, insulto a sus colaboradoras? ¿Eso no es violencia de género? Recordemos, comenzó diciendo para presentar las pruebas.

En el audio se escucha a Mayer bastante alterado, señalando a unas jóvenes, empleadas, a quienes llama “niñas pend***” quienes se quejan de su mal humor.

“Las niñitas, estas pendejas que están ahí paradas, viéndome como hablo, ¡no las necesito! Que vengan a decir: es que está de malas, ¿cómo no voy a estar de malas? (inaudible) ‘Ay, es que se enoja’, ¡claro que me enojo, claro que me enojo! ¡Todos se hacen, se hacen, pendejos!”, exclama, al admitir su mal.

Lo que se puede apreciar en la grabación es que el diputado de Morena discute con dos personas, un hombre y una mujer, quien le comenta que “ya nadie quiere estar (con él)” a lo que Mayer contesta que “si no quieren estar que se vayan. El que no quiera estar y se los dije desde un principio ‘así soy’, y yo busco resultados. El que no quiere estar y no le guste, que se vaya. A mí entréguenme resultados y no tengo por qué hablarles mal”.

Otro de los Audios que presento Infante fue con respecto a que Sergio Mayer habría utilizado a niño de escasos recursos para fines políticos, y es que en la grabación se escucha al ex Diputado Federal referirse al futuro de un menor de edad en condiciones muy lamentables, como un show armado, como una telenovela, sin importarle que se estaba hablando de la vida un niño.

“La gente va a estar al pendiente con qué pasó con el niño. Si sigue malito, si se le sacó el acta, si la mamá quiere, si no quiere, si es buena madre, no es buena, o sea, se le llama show, es una telenovela. Tenemos en nuestras manos una telenovela”, dijo Mayer en la grabación presentada en el programa de Gustavo Adolfo Infante.

Por último, volvió a tocar el tema de la ex pareja del hijo de Sergio Mayer, Natália Subtil donde en semanas anteriores externó que “sí tuviera el poder utilizaría sus influencias para deportar a la madre de su nieta para quitarle a la niña”

Ante dichas pruebas, Sergio Mayer no ha respondido nada al respecto, se espera en las próximas horas salga su réplica.

