Gustavo Adolfo Infante explota contra sus compañeras en pleno programa en vivo

El periodista Gustavo Adolfo Infante arremetió en pleno programa en vivo, contra sus compañeros Alex Kaffie, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado, del programa “Sale el Sol”, ya que asegura que lo desacreditan, por lo que amenazó con renunciar.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que Gustavo Adolfo Infante aseguró que ya no aguanta trabajar sobre todo con Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado, a quienes además señaló de nunca llevar exclusivas.

Como era de esperarse, sus fuertes declaraciones en pleno programa en vivo generaron cientos de reacciones en redes sociales, acaparando los chismes de la farándula.

¿Qué pasó con Gustavo Adolfo Infante?

El conflicto entre Gustavo Adolfo Infante y sus compañeros inició cuando presentaron una noticia sobre Giovanni Medina y Sherlyn, a lo que el periodista aseguró que le había llegado un mensaje del empresario, dando réplica de la nota.

Ante ello, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado aseguraron que nunca mintieron además de que le pidieron que no se dejará marcar línea por parte del involucrado, generando la molestía de Gustavo, quién aseguró que intentan desacreditar sus exclusivas.

“Pónganse a trabajar. A ver Joanna desde que yo estoy aquí solo una exclusiva has tenido. Ya me cayeron gordas la neta, ya me cayeron mal que siempre están desacreditando mi trabajo”, explotó Infante.

Ana María Alvarado intentó calmar la situación, asegurando que no era el momento para hablarlo, sin embargo el enojó del periodista era notable, por lo que amenazó con renunciar:

“A partir de este momento le voy a pedir a la empresa que me saque de este programa a mi o a Joanna”.

A lo que Joanna contestó: “Ah caramba, ¿me estás amenazando al aire? Wow. Si quieres irte a tus argumentos y tú al aire me estás amenazando. O sea ¿tú o yo? Eso es una amenaza”, defendió Vega-Biestro.

Gustavo Adolfo Infante en Sale el Sol

Gustavo Adolfo Infante recibe fuertes criticas en redes sociales.

Recordemos que Gustavo Adolfo Infante es el conductor titular de “Sale el Sol”, sin embargo su actitud contra sus compañeras generó gran controversia en redes sociales.

Diversos cibernautas condenaron la actitud del periodista y mostraron su apoyo a las conductoras, además pidieron a la televisora que lo saque del aire.

Hasta el momento ni las conductoras de “Sale el Sol” y tampoco Gustavo Adolfo Infante han dado declaraciones al respecto.

