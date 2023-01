Gustavo Adolfo Infante explota contra Niurka, ¿qué dijo?

Gustavo Adolfo Infante es uno de los periodistas de espectáculos más polémicos de México, pues en más de una ocasión sus opiniones le han causado serios problemas legales.

Aun así, el titular de De Primera Mano, no duda en dar su opinión sincera y sin filtros sobre acontecimientos del mundo del espectáculo, y uno de ellos ha sido la pelea de Maryfer Centeno y Niurka, que se viralizó en redes sociales.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, incluso Adela Micha reaccionó a la pelea, por lo que el conductor del programa de espectáculos tampoco se quedó atrás y arremetió contra Niurka por sus actitudes.

Pues el conductor arremetió contra Niurka y defendió a la grafóloga “(Maryfer) me parece que tiene 32 años de edad, pero ella tiene tres carreras, es grafóloga pericial, es abogada, ha estudiado psicología, entonces de cultura tiene 20 veces más que Niurka Marcos”,

Asimismo aseguró que Maryfer actuó de la manera más acertada posible, a pesar de la situación e incluso le aconsejó a la joven que se retire de ese espacio

“Entonces, donde te traten de esa manera, no estés, Maryfer, eres una profesional con todas las credenciales con todas las credenciales profesionales y el respeto del público”

¿Cómo fue la pelea de Maryfer y Niurka en vivo?

Durante el programa Se tenía que decir, Niurka confrontó a Maryfer Centeno por un vídeo que hizo en el pasado en el que analizó su relación con Juan Vidal, además de que en días recientes volvió a haber polémica cuando la grafóloga afirmó que a Niurka le hace falta sexo, pues es lo que su cuerpo demuestra.

Estas declaraciones no le gustaron a la cubana, quien visiblemente enojada arremetió contra la conductora en el canal de YouTube de Adela Micha.

“Tú a mí no me vas a psicoanalizar porque a mí me vale madr*s lo que tú opinas. Esa mam*da que tú haces de adivinar el cuerpo, cómo se mueve [...] niña culicag*, qué edad tiene esta escuincla que todavía le falta la mitad de la vida por vivir para que esté psicoanalizando, te falta muchas masturbadas”, expresó la cubana en desacuerdo por el trabajo de Maryfer al que insultó .

Durante todo el percance, la joven intentó mantener la calma y bajar la voz, pero debido al tono y la actitud de NIurka, incluso quiso sacarla del foro, algo que impidió Toñita.

Tras el incidente, la famosa grafóloga aseguró en su cuenta de Twitter que no compartía las formas que tuvo la cubana, aunque al parecer esta última no ha hecho declaración alguna, por lo que parece que la pelea de Maryfer y Niurka ha parado por el momento.

¿Qué pasó en Sale el Sol con Gustavo Adolfo Infante?

Sin embargo, esta situación y la opinión del mismo Gustavo Adolfo Infante ha generado debate, pues en septiembre de 2022 el famoso periodista de espectáculos protagonizó un bochornoso incidente en el programa Sale el Sol.

Durante la sección Pájaros en el alambre, arremetió contra sus compañeras Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado, por supuestamente estar en su contra, la pelea de Gustavo Adolfo Infante en Sale el Sol fue un escándalo mediático que incluso hizo que por unas semanas el show recibiera un aumento en el rating.

Después de la pelea, el periodista fue obligado a disculparse públicamente con sus compañeras y habría recibido una sanción.

