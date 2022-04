Gustavo Adolfo Infante exige la detención inmediata de Alfredo Adame

Aún se habla de la polémica pelea de Alfredo Adame con el abogado de Carlos Trejo durante una conferencia de prensa y por este y otros escándalos, Gustavo Adolfo Infante se dirigió a las autoridades para pedir la detención inmediata del actor mexicano, pues lo considera un peligro a la sociedad, dado a que está armado y no controla su ira.

Fue durante una emisión del programa De Primera Mano,en donde el controversial periodista de espectáculos volvió a tomar protagonismo por su petición a las autoridades capitalinas sobre el también presentador.

“Más allá de las bromas y demás, es una persona muy peligrosa que está suelto en la calle armado, él dice que tiene permiso, no tiene permiso ni de Dios”.

La nueva pelea de Adame desató miles de memes, pero son más las personas que consideran que no es sano que el actor tenga tanta libertad, según se dijo a La Verdad Noticias.

Alfredo Adame no ha respondido a Infante

El actor se mantiene en silencio ante el escándalo

Pese a que la petición del presentador causó mucho revuelo en redes sociales, y aunque seguramente ya llegó a oídos del actor, éste no ha dado declaraciones al respecto ni ha enviado ninguna respuesta a su rival, con quien también ha tenido fuertes pleitos públicos.

Gustavo Adolfo sí lo considera un gran peligro para la sociedad y es que varias personas tanto famosas como no famosas, han señalado que no controla su ira y el arma que porta, le da un plus de peligro.

“De nueva cuenta le pido a las autoridades que al señor Adame lo detengan, porque en un arranque de ira y armado puede matar a alguien”.

Aunque Alfredo reaccionó a su pelea, llamó mucho la atención de los usuarios, que justificó su acción y afirmó que no sé cayó por accidente, sino que fue un empujón del abogado de Trejo.

¿Cuál es la edad de Alfredo Adame?

El también presentador ha dado mucho de qué hablar

Es un actor y presentador de 63 años de edad; nació el 10 de junio de 1958 en Guadalajara, Jalisco. Pese a su edad, se mantiene en constantes peleas físicas con distintas personalidades.

Por otros motivo, Carlos Trejo quiere subir al ring con Alfredo Adame, y la pelea está generando mucha expectativa, por lo que parece indicar que el enfrentamiento se llevará a cabo.

