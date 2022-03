Gustavo Adolfo Infante embargaría a Gaby Spanic por incumplimiento de condena

Ya se cumplió el plazo máximo que el juez le otorgó a la actriz Gaby Spanic para que pagara los 300 mil pesos a Gustavo Adolfo Infante luego de que perdiera la demanda que el periodista de espectáculos interpusiera en su contra, y al no haber cumplimiento por parte de la protagonista de “La Usurpadora”, podría ser embargada.

Según se dijo a La Verdad Noticias, la sentencia se dictó hace varios meses, pero la venezolana ha ignorado el decreto por ello, existe la amenaza del embargo de varias propiedades de la actriz.

“Ya me dijo el abogado que se le va a embargar la casa, el carro”.

Anteriormente, Infante le pidió a Gabriela que le pagara pronto, pero esto no ha podido ser desde hace varios meses por lo que el siguiente paso, sería un tremendo embargo.

El mismo periodista explicó en su canal de YouTube que Gaby tiene 300 mil pesos, los cuales él donará a una institución que apoyo a niños con cáncer, pero señaló que al ser una cifra de dinero muy fuerte, la actriz podría no tener todo el dinero.

Detalló además que intentó llegar a un acuerdo con la actriz, pero ella decidió no responderle y en ese mismo sentido, negó que haya enviado granaderos a su casa tal y como Spanic afirmó.

“Yo todavía le habló a la señora Spanic, le dije ‘Oye Gaby, a lo mejor no puedes desembolarse ese dinero, vamos a llegar a un acuerdo’ y no me contestó nada”.