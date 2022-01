Gustavo Adolfo Infante da positivo a Covid-19 después de viaje a Cancún

El conductor dio postivo junto a otras 20 personas

Los casos de personas infectadas con coronavirus van en aumento en todo el país y los integrantes de la farándula no son la excepción, ya que este pasado viernes, el conductor de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante confirmó que dio positivo a Covid-19.

La noticia la dio a través de un video en donde el líder del programa "De primera mano" ofreció los detalles de como se enteró que habría contraído el virus y en donde sucedió.

Dicha situación no le cae nada bien al también periodista ya que tan solo hace unas semanas como te informamos en La Verdad Noticias habría sido demandado por Ingrid Coronado por supuesta "violencia de género", por lo que ahora con problemas legales y de salud, no esta pasando un buen inicio de año.

Gustavo Adolfo Infante se infectó en Cancún

Fue a través de su canal de You Tube que Gustavo explicó como se sentía al respecto, "La realidad es que di positivo a Covid-19 y se siente de la fregada. No sólo yo, sino 20 personas que viajamos juntos dimos positivos al maldito bicho este. Se siente como sí el Canelo Álvarez te hubiera dado una madriz* de aquellas".

En el mismo sentido, Infante explicó que iba de regreso de un viaje que hizo a Cancún cuando comenzó a experimentar algunos síntomas como escalofríos por todo el cuerpo, dolor de garganta y una gripe fuerte.

"Me acosté el jueves, fui a cortarme el cabello que ya lo traía un poco largo y todo lo que se hace para regresar a trabajar al cien por ciento y me dan escalofríos, me tomé la temperatura y 37.2: no, yo tengo covid".

Finalmente, detalló que tenía una comida con el periodista Gil Barrera pero que decidió pasar por una prueba covid previamente, "Me paro, me hago el examen y al minuto: saliste positivo, entonces ya no fui a la comida, les hablé a los del viaje, éramos 23 y 20 salimos contagiados".

¿Cuántos años tiene Gustavo Adolfo Infante?

Gustavo Adolfo Infante Seañez, es uno de los presentadores, conductores y periodistas de espectáculos más famosos y controvertidos del país y actualmente colabora con las famosas cadenas televisivas de Grupo Imagen y Univision.

Gustavo Adolfo tiene actualmente 54 años y dos hijos con su esposa Verónica Cuevas, la cual hace un tiempo estuvo en el ojo público ya que después de unas vacaciones en Tulum se dejó ver en bikini y lució un cuerpo escultural que no pasó desapercibido en los programas de espectáculos.

