Gustavo Adolfo Infante contra Yalitza Aparicio: 'le dijeron: Trapea aquí'

Yalitza Aparicio desde que se dio a conocer por su participación en Roma, ha ganado popularidad y ha sido invitada a eventos importantes y a participar en algunas campañas de publicidad.

En un principio, la oaxaqueña fue duramente criticada por varios famosos, sin embargo, sigue triunfando, pero ahora, Gustavo Adolfo Infante dio su opinión sobre el trabajo de la actriz.

En De Primera Mano, se habló que Carmen Salinas en julio recibió la afiliación al Sindicato de actores de Estados Unidos, lo cual tiene varios beneficios, entre ellos que sean tomados en cuenta para votar en los premios Oscar, reconocimiento con el que cuenta Yalitza Aparicio.

Ante esto, Gustavo Adolfo Infante preguntó si de verdad Yalitza Aparicio tiene el mérito de formar parte de este sindicato, además aseguró que la oaxaqueña no es actriz.

“¿Y Yalitza qué méritos tiene para tener esa afiliación? No quiero entrar en una discusión, pero no actúa".

"A ella le dijeron: 'Trapea aquí' ¿Dónde está la actuación?”.

Tras el comentario del periodista, Mónica Noguera y Lalo Carillo, conductores del programa, dieron su opinión sobre el trabajo de Yalitza en Roma, sin embargo, el periodista volvió a decir que para él Aparicio no es una actriz, además que criticó Roma.

“Ustedes me podrán decir que lloraba muy natural..."

"A mí me parece que está sobrevalorada Yalitza Aparicio y que no es actriz. Esa es mi opinión y no me la van a quitar y con todo el respeto me podrán decir que soy un ignorante del cine, pero aburridísima Roma”.

Gustavo Adolfo afirma que debería haber un representante de indígenas

Finalmente, Gustavo Adolfo Infante mencionó que los indígenas necesitan un representante y que admira todo lo que ha logrado, pero no es para considerarla una actriz.

“Qué bueno esa historia que romantizamos, dónde nació, que la piel morena, de bronce y México unido jamás será vencido, pero ¿qué tiene de actriz? Los indígenas necesitan una voz y una imagen como Yalitzia Aparicio, pero dije que la señora no actúa. La película Roma me pareció un somnífero para irte a jetear, la vi dos veces y las dos veces me dormí”.

