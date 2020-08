Gustavo Adolfo Infante confiesa que David Zepeda ¡lo quería golpear!

Gustavo Adolfo Infante ha estado enfrentando una serie de escándalos mediáticos por varias razones, entre ellas su salida del programa “Sale el Sol” y su reciente pelea con el actor Julián Gil, quien lo llamó “chayotero”.

Y ahora este famoso periodista de espectáculos vuelve a estar en el ojo del huracán, después de hablar sobre sus malas experiencias a lo largo de su carrera artística, como el día que David Zepeda lo quería golpear a las afueras de un bar.

Mediante una entrevista para el canal de Youtube de Mara Patricia Castañeda, Gustavo Adolfo Infante confesó que hace unos años, el actor David Zepeda lo enfrentó a las afueras de un bar en Polanco, una trifulca que pudo llegar a los golpes.

De esta manera el periodista de espectáculos contó que su conflicto con el actor inició después de que él dará su opinión respecto al trabajo de Zepeda dentro de la industria musical, señalando que el actor no tenía talento para cantar.

Una opinión que aparentemente no fue del agrado de David Zepeda, quien casi se lo agarra a golpes a las afueras de un bar en la CDMX, una pelea en la que intervino Coque Muñiz, un hecho que evitó que su trifulca llegara a mayores términos.

“Ahí estaba el Coque Muñiz, Telma, saludé, y me dice David Zepeda: ya párale cabrón... me volteo y digo: ¿era a mí?... y me dice: ya estuvo bien que estés hablando mal de mí”