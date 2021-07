El romance de Juan Osorio y Eva Daniela sigue dando de que hablar en las redes sociales, pues ahora ha sido duramente criticado por Gustavo Adolfo Infante durante una reciente emisión del programa De Primera Mano, del cual es titular. Sin dudar, el periodista aseguró que la joven actriz está con el productor por interés y beneficio.

Tras presentar una nota donde Niurka Marcos asegura estar de acuerdo con el nuevo romance de su ex pareja, el presentador de Imagen Televisión inició su crítica poniendo en duda el amor que Eva Daniela siente por el productor de Televisa e incluso aseguró que está con él para poder hacer crecer su carrera como actriz.

“Seamos realistas, Juan, no te ciegues. Si no fueras productor y fueras carpintero o lanchero o chofer, ¿crees que la chava iba a andar contigo? ¿crees que la chava se iba a enamorar de ti? Pongamos los pies en la tierra y hay que darnos cuenta de nuestra realidad. No nos engañemos Juan, no te quiere”, dijo el periodista Gustavo Adolfo Infante.

Gustavo Adolfo Infante no cree en el amor de Eva Daniela

Además de las críticas lanzadas en contra de la nueva novia de Juan Osorio, el titular de ‘De Primera Mano’ finalizó diciendo que ella no tardará en figurar en los próximos proyectos del productor e incluso insinuó que él será quien le pida el favor a sus colegas de incluirlas en futuras telenovelas.

“Si ella no tuviera que pedirle un favorcito a Juan para subir en su carrera lo entendería, pero ella va a aparecer en las novelas de Juan o él le va a pedir a los demás que la ayuden a entrar a una telenovela,. A lo mejor estoy pensando mal y ella sí ve el amor en Juan Osorio porque se enamoró de su corazón”, declaró en Imagen Televisión.

¿Quién es Eva Daniela, la joven novia de Juan Osorio?

El romance de la joven actriz y del productor se ha convertido en uno de los más polémicos de la farándula mexicana.

Tal y como te mencionamos anteriormente en La Verdad Noticias, la actriz Eva Daniela nació el 28 de enero de 1995 y es originaria de la ciudad de León, Guanajuato. Se sabe que es egresada del Centro de Educación Artística de Televisa y su primera participación en televisión fue en ‘¿Qué le pasa a mi familia?’, producción de Juan Osorio.

¿Crees que Eva Daniela está por interés con Juan Osorio? SI 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding> NO 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding>

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales